Maltempo, si apre una voragine sotto la strada della Fricca. Una frana invade la provinciale della Rua

TRENTO. Una frana ha invaso la strada provinciale 212 della Roa nel comune di Castello Tesino e la statale del Passo della Fricca ha problemi su tre tratti: per il cedimento della rampa a valle della strada in località Valsorda, nel comune di Trento (km 8,6 circa); a monte di località Pian dei Pradi nel comune di Altopiano della Vigolana (km 20 circa) e per smottamento di materiale ghiaioso da monte a valle dell’abitato di Carbonare di Folgaria (km 25 circa).

Si contano i danni del maltempo che ieri notte ha sferzato parte del Trentino. Nel capoluogo si sono registrate piogge torrenziali, vento molto forte e tantissimi lampi (qui il VIDEO) e nella zona di Mattarello si è verificato un importante smottamento in un'area che, purtroppo, già in passato era stata interessata da eventi simili.

A Vigolo Vattaro in località Prà dei Laresi una ventina di case sono state travolte da una colata detritica. Il distacco è partito dalla cresta ed ha investito tutto il versante anche con blocchi fino a un metro di diametro. Un evento originato dalle forti piogge (40 millimetri caduti in mezz'ora), che hanno provocato il distacco in quota seguito dall'enorme colata fin quasi al fondovalle: dalle prime stime diverse decine di migliaia di metri cubi di materiale. Fortunatamente non ci sono feriti e i vigili del fuoco sono in azione per mettere in sicurezza l'area.

Dal punto di vista della viabilità il Servizio gestione strade della Provincia ha predisposto alcune puntuali modifiche. Nel frattempo, il Sistema della Protezione civile del Trentino è al lavoro per il ripristino delle aree, con l’obiettivo di consentire il transito dei veicoli in sicurezza sulla rete viaria.

Nel comune di Castello Tesino è stata chiusa la SP 212 della Roa al chilometro 1 a causa di una frana che ha investito la carreggiata. È stato istituito invece il transito a senso unico alternato lungo la SS 349 Val d’Assa Pedemontana Costo (strada del Passo Fricca) in tre distinti tratti: per il cedimento della rampa a valle della strada in località Valsorda, nel comune di Trento (km 8,6 circa); a monte di località Pian dei Pradi nel comune di Altopiano della Vigolana (km 20 circa) e per smottamento di materiale ghiaioso da monte a valle dell’abitato di Carbonare di Folgaria (km 25 circa).