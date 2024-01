Maltempo, sono caduti tra i 30 e i 40 centimetri di neve fresca sulle montagne: "Fase più intensa alle spalle ma in arrivo un altro peggioramento". Ecco le previsioni

TRENTO. Mediamente sono caduti circa 40 centimetri di neve fresca sul Trentino Occidentale e circa 30 centimetri su quello Orientale. Una decina di centimetri in più sopra i 2 mila metri. La fase più intensa della perturbazione, che da venerdì mattina interessa il territorio, è alle spalle. Il limite, comunica la Provincia, è stato molto variabile: mediamente ha nevicato ovunque sopra i 1.000-1.200 metri, ma la coltre bianca si è fatta vedere anche quota 600-800 metri a ovest e attorno ai 900 metri a est.

Per la giornata di oggi, sabato 6 gennaio, Meteotrentino prevede precipitazioni deboli sparse a ovest, mentre a est continueranno ancora moderate e più diffuse, con limite delle nevicate atteso tra gli 800 e i 1.200 metri nelle aree più a nord e nelle valli alpine, tra i 1.200 e i 1.400 metri a sud.

"Dal pomeriggio, specie sui settori occidentali e lungo l’asta dell’Adige, una fase di attenuazione delle precipitazioni, mentre dalla serata una nuova perturbazione interesserà nuovamente l’intero Trentino e in particolare quello orientale. Per la giornata di domani, domenica 7 gennaio, molto nuvoloso con precipitazioni deboli o moderate sparse al mattino, seguite da parziali schiarite sempre più ampie dal pomeriggio. Atteso un calo delle temperature minime e massime in quota e un rinforzo dei venti dai quadranti nordorientali".

Lunedì, invece, parzialmente soleggiato con temperature minime e massime in calo su tutto il territorio provinciale e venti dai quadranti nordorientali moderati localmente forti.

Qualche disagio in queste ore alla circolazione stradale (Qui articolo con il punto della situazione) mentre gli operatori sono intervenuti per gli automobilisti alla guida di mezzi sprovvisti di catene o dotazioni invernali.

Non sono mancati, purtroppo, gli incidenti. Il più grave in val Rendena. Una giovane vigile del fuoco attiva per aiutare i mezzi in difficoltà a causa della neve è stata investita e travolta da una vettura. La ragazza ha riportato diverse ferite ma è in via di miglioramento, anche se resta ricoverata all'ospedale Santa Chiara di Trento (Qui articolo).