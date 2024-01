Momenti di paura al bar, un 57enne entra con un coltello a serramanico: fermato dagli agenti

BASSANO DEL GRAPPA. Intorno alle 22e40 di sabato 13 gennaio le forze dell'ordine si sono portate in un bar di Bassano del Grappa per provvedere ad un controllo di routine. Oltre 10 le persone identificate, fra le quali un uomo trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Il 57enne, interrogato dagli agenti, non è stato in grado di fornire una plausibile ragione per il possesso dell'arma. I poliziotti hanno quindi immediatamente provveduto al sequestro del coltello.

All'interno dell'esercizio pubblico sono state identificate una decina di persone, tra cui l'uomo, denunciato all'Autorità giudiziaria.