Momenti di terrore in parete: scialpinista di 44 anni precipita per 400 metri. Recuperato dall'elicottero, è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara

L'uomo, originario della provincia di Padova, è stato soccorso a quota 2.700 metri, mentre scendeva lungo la parete nord della cima della Busazza, al passo del Tonale assieme ad altri tre compagni d'escursione. Nella paurosa caduta ha riportato diverse ferite e numerosi traumi