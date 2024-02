Nevischia in quota e l'autoarticolato si imbarca su un tornante: bloccato il Passo San Pellegrino

FALCADE. Il Passo San Pellegrino è stato chiuso a causa di un autoarticolato che si è imbarcato su un tornante restando bloccato di traverso. Lo annuncia VenetoStrade che invita gli automobilisti a prestare attenzione.

Il valico che collega Trentino e Veneto e raggiunge i 1.918 metri di quota è in queste ore interessato da una leggera nevicata che ha imbiancato il paesaggio e anche l'asfalto della strada provinciale 346.

Probabilmente anche perché la strada è resa scivolosa il mezzo pesante ha perso aderenza all'altezza di uno dei tornanti ed è rimasto bloccato andando letteralmente a imbarcarsi, finendo per toccare anche con la pancia del mezzo l'asfalto.

Sul posto si stanno portando i vigili del fuoco per facilitare le operazioni di rimessa in carreggiata e per rimuovere il mezzo. Al momento non si segnalano feriti ma la strada è bloccata con disagi alla viabilità.