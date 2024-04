Orso urtato da un'auto, sul posto la forestale e l'unità cinofila. Il sindaco di Cavedine: "Da noi prima volta che succede, sui grandi carnivori c'è preoccupazione"

In questi casi, viene spiegato dal Corpo forestale del Trentino, la raccomandazione è di rimanere a bordo del veicolo a garanzia della propria sicurezza

TRENTO. Un orso urtato da un'auto. E' successo nella serata di ieri a poche ore dall'incontro ravvicinato avvenuto sopra Molveno tra un escursionista e un plantigrado (QUI L'ARTICOLO).

Secondo le informazioni fornite dalla Pat, un orso che ha invaso la sede stradale è stato urtato accidentalmente da un'auto lungo la SP84, in località Berlonga nel comune di Cavedine.

L'animale si è allontanato immediatamente dopo l'impatto, che è stato laterale e di lieve entità e il conducente non avrebbe riportato ferite. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112, sul posto è intervenuto il Corpo forestale trentino.

In mattinata l’unità cinofila ha verificato ulteriormente che l’animale si fosse dileguato. In questi casi, la raccomandazione è di rimanere a bordo del veicolo a garanzia della propria sicurezza.

“Che gli orsi ci fossero anche in zona lo sapevamo. Ma fino ad oggi non era mai successo nulla” spiega a il Dolomiti David Angeli, sindaco Cavedine.

“Per quanto riguarda i grandi carnivori – continua il sindaco – c'è sempre preoccupazione perché la gente non sa come comportarsi. Nella nostra zona abbiamo avuto più problemi con i lupi ma, gli orsi nel fondovalle non li abbiamo quasi mai visti”