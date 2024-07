Piogge e rischio temporali, poi miglioramento e temperature in rialzo. Il punto di Poletti: ecco le previsioni per i prossimi giorni (con uno sguardo ad agosto)

TRENTO. Dopo la giornata di oggi (martedì 23 luglio) in cui il meteo risulta instabile e caratterizzato da qualche possibile rovescio, i prossimi giorni saranno all'insegna del bel tempo, con temperature in rialzo che si manterranno anche per la prossima settimana.

A fare il punto della situazione è Giacomo Poletti, ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige che spiega come oggi, dopo "qualche pioggia caduta stamattina", a tornare dopo mezzogiorno saranno i rovesci sui monti: "Sembra esserci il rischio di una o più passate di temporali, anche a Trento e specialmente sul sud del Trentino, fra le ore 15 e le 21".

Lanciando uno sguardo alla serata, è previsto un miglioramento: "La sera migliora ovunque con fine delle piogge, via via in estensione verso sud, con totali molto disomogenei: oltre 30 millimetri dove batteranno i temporali, tra i 2 e i 5 millimetri, invece, nelle zone meno colpite".

Per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 24 luglio, sono previste "velature mattutine" con la giornata che sarà "via via asciutta ovunque in Trentino, pur non mancando i 'cumuletti' sulle cime al pomeriggio".

Capitolo temperature: lo zero termico è previsto a 3900 metri, con le massime in città a Trento che saranno vicine ai 30°. "Da valutare – spiega Poletti – l'arrivo di debole vento Föhn, con caldo sopportabile vista l'assenza di afa e venti da nord ovest in quota".

Nella giornata di giovedì 25 il meteo sarà caratterizzato dal bel tempo con prevalenza di sole, con lo zero termico che salirà a 4000 metri, mentre per venerdì 26 e sabato 27 "è previsto un rialzo termico e sole prevalente".

"Domenica 28 dovrebbe il tempo dovrebbe essere bello – specifica Giacomo Poletti – ma c'è un'incertezza su un possibile piccolo break verso lunedì 29, per cui è prematuro sbilanciarsi".

Addentrandosi nelle previsioni per la prossima settimana, viene spiegato come le prospettiva siano quelle di "temperature sopra la media, con la presenza probabile di un anticiclone".

Un ultimo sguardo l'ingegnere ambientale lo lancia al mese di agosto, con il supporto delle previsioni mensili dei principali enti: "Le nuove emissioni confermano la visione di un mese più asciutto del normale, pur senza segnali troppo netti, con temperature sopra media".