Pitbull aggredisce tre persone e tre cani: una donna ha rischiato di perdere la gamba. "Sarò segnata a vita". I residenti vivono tutt'ora nel terrore

L'episodio si è verificato all'inizio del mese di dicembre con la protagonista dell'accaduto che ha dovuto sottoporsi ad alcuni interventi chirurgici e alla degenza in ospedale. Ha rischiato di perdere la gamba. Aggrediti anche il dog sitter che era con lei e un terzo uomo intervenuto per placare la furia dell'animale. L'Ats ha emesso un'ordinanza che obbliga il padrone a utilizzare guinzaglio e museruola, ma il provvedimento non viene osservato dall'uomo

CILIVERGHE DI MAZZANO. Tre persone e tre cani aggrediti da un pitbull e, ad un mese di distanza da quella che avrebbe potuto essere una tragedia, con una donna che ha rischiato di perdere la gamba, la situazione non sembra essere minimamente cambiata.

I residenti della zona sono ancora terrorizzati dall'animale, che il padrone lascia libero di scorrazzare in un campo (come raccontato da numerosi proprietari di animali) e lungo le scale del palazzo in cui vive, come segnalato da alcuni condomini.

A Ciliverghe di Mazzano, comune alle porte di Brescia, i residenti della zona vivono ormai nella paura che, quanto accaduto all'inizio di dicembre, possa ripetersi con conseguenze anche peggiori.

Un mese fa D.C., psicoterapeuta bresciana che opera nel capoluogo, ha rischiato la vita: mentre passeggiava tranquillamente assieme al dog sitter e ai suoi due cani, un cocker e un golden retriever, è stata oggetto della furia del pitbull. La foto di copertina è esplicativa: la donna è stata azzannata ad una gamba, all'altezza della caviglia e la furia dell'animale aggressore le ha provocato la lesione di un tendine. La professionista è stata costretta a sottoporsi a diversi interventi chirurgici (e non è ancora finita) e alla degenza in ospedale.

"Stavo passeggiando in via Portesi con i miei due cani e il dog sitter - ha raccontato la donna al quotidiano "BresciaOggi" - quando improvvisamente il pitbull si è lanciato su di me, mi ha spinto a terra e ha azzannato la mia gamba. La mia ferita dopo un mese è in necrosi e dovrò essere nuovamente operata per salvare la gamba. Sarò segnata a vita. Potevo morire se mi avesse preso al collo. E se al posto mio ci fosse stato un bambino? O un'anziana? E non avrò né giustizia né risarcimento (l'animale infatti non è assicurato, ndr)".

Nell'occasione anche il dog sitter è stato aggredito, riportando serie lesioni ad un braccio e un terzo uomo, intervenuto per cercare di fermare l'animale, è stato ferito al volto.

Dopo quanto accaduto Ats (Azienda Tutela della Salute) si è limitata ad emanare un'ordinanza con al quale obbliga il proprietario del pitbull ad utilizzare la museruola e il guinzaglio con la polizia intercomunale di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento che ha il compito di verificare il rispetto del provvedimenti. Negli ultimi giorni, però, ai carabinieri di zona sono arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini che avrebbero notato il cane girare ancora libero e senza alcun dispositivo di protezione, come invece imposto dall'autorità sanitaria.

Il Comune, al momento, non ha effettuato alcun intervento: potrebbe farlo emanando un'ordinanza di pubblica sicurezza.