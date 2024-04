Prima sfascia l'ingresso del supermercato, poi torna con coltello e forbici e minaccia i gestori: arrestato 32enne già noto per furti e danneggiamenti

ROVERETO. Prima è stato allontanato dal responsabile del supermercato e mentre se ne andava ha abbattuto un cestino, danneggiato la porta a vetro con un sasso e piegato la sbarra elettrica del parcheggio. Poi è tornato con un coltello da cucina e un paio di forbici nascoste nella cinta dei pantaloni e ha rubato un pacco con 10 bottiglie di birra dopo aver minacciato i presenti.

E’ stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti della Squadra Volante del Commissariato della Polizia di Stato il responsabile di una rapina avvenuta nel pomeriggio di ieri in un supermercato di Rovereto.

Era il primo pomeriggio di ieri quando un soggetto 32enne, noto per essere responsabile dei numerosi furti e danneggiamenti occorsi nell’ultimo periodo in questo centro, si presentava una prima volta presso un supermercato cittadino in forte stato di agitazione, tanto da venire allontanato dal responsabile.

Uscito dall’esercizio commerciale, il soggetto danneggiava la porta d’ingresso scorrevole in vetro con un masso reperito in strada, abbatteva un cestino in cemento e piegava la sbarra elettrica del parcheggio per poi allontanarsi.

Ritornava tuttavia poco dopo, con un coltello da cucina ed un paio di forbici occultate all’interno della cinta dei pantaloni, e, prelevata una confezione di 10 bottiglie di birra, guadagnava la fuga uscendo dal supermercato minacciando con le armi da taglio una commessa e successivamente anche il direttore dell’esercizio che, postosi all’esterno, tentava di fermarlo.

Nel frattempo, il responsabile componeva velocemente il numero di emergenza per far intervenire le forze dell’ordine ed una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Polizia giungeva immediatamente sul posto mettendosi all’inseguimento dell’uomo, che nel frattempo si era disfatto del maltolto gettandolo a terra, e stava fuggendo di corsa.

L’uomo, residente in città, già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato in flagranza per il reato di rapina e danneggiamento e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, che ha autorizzato la traduzione dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Trento.