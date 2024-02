Ruba un furgone, guida ubriaco e centra un'auto. Poi scappa senza soccorrere la ferita rubando un'altra macchina: un 30enne denunciato e già a piede libero

CLES. Si è schiantato con il furgone, rubato, contro una vettura. Nell'incidente una donna è rimasta ferita ma il conducente è scappato dopo aver rubato un'altra auto. La fuga si è conclusa dopo un inseguimento in piana Rotaliana. Un 30enne, già noto alle forze dell'ordine, guidava ubriaco e senza patente. E' stato denunciato a piede libero.

I fatti sono avvenuti nella sera di San Valentino (mercoledì 14 febbraio). Il 30enne nel pomeriggio aveva rubato un furgone a Bressanone e si messo in marcia sulla strada statale 42 in direzione Bolzano. Arrivato all'altezza di Brez, frazione di Novella, il conducente ha perso il controllo del mezzo e ha parzialmente invaso la corsia opposta schiantandosi contro un'auto.

Un incidente frontale nel quale è rimasta ferita una donna, fortunatamente in modo non grave anche se è stata trasportata all'ospedale di Cles. La conducente è stata soccorso da alcuni passanti che hanno allertato il Numero unico per le emergenze mentre il conducente non si è fermato ma è scappato a piedi.

A intervenire velocemente i carabinieri, le forze dell'ordine hanno attivato immediatamente le ricerche con le pattuglie di Novella, Predaia e Cles. Il fuggitivo è stato intercettato lungo la strada statale 43 su un'altra auto, anche questa rubata. E' stato fermato e arrestato in piana Rotaliana.

Accompagnato in caserma, il 30enne di origini straniere, già con precedenti di polizia, è risultato ubriaco con un tasso alcolemico di 1,78 grammi/litro e senza patente perché sospesa in passato per guida in stato di ebbrezza.

Dalla caserma il 30enne è stato poi rimesso in libertà su disposizione del magistrato di turno. E' stato denunciato a piede libero per ricettazione (furgone), omissione di soccorso, furto (fiat panda) e guida in stato di ebbrezza, oltre che ulteriormente contravvenzionato per guida con patenta sospesa. I mezzi sono stati restituiti ai proprietari.