Ruzzola nel bosco per alcuni metri prima di arrivare al ponte tibetano e sbatte la testa, una 51enne trasportata in elicottero all'ospedale

MEZZOCORONA. E' scivolata nel bosco e ha sbattuto la testa a terra. Una 53enne è stata trasportata in elicottero all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 16.45 di oggi, sabato 3 febbraio, sul monte di Mezzocorona.

La 51enne, secondo le prime ricostruzioni, è salita su un pendio nel bosco poco lontano dalla strada che porta al ponte tibetano. A quel punto l'escursionista è ruzzolata per circa 4 metri e ha sbattuto la testa sul terreno.

Immediato l'allarme e sul posto si è portata una squadra della Stazione Rotaliana Bassa val di Non del soccorso alpino.

Nel frattempo è arrivato anche l'elicottero con a bordo il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre il personale sanitario si è preso carico della ferita.

Anche se fortunatamente l'escursionista non sembra aver riportato gravi conseguenze nell'incidente, immobilizzata e stabilizzata la 51enne è stata trasferita in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.