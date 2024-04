Sbaglia a prendere le misure e un pezzo del nuovo ponte finisce per distruggere la recinzione di una casa

Proprio in questi giorni sono in corso i lavori per posizionare il ponte provvisorio e consentire il restauro di quello vecchio

Foto tratta da Fb

STORO. Il (terzo) ponte del Caffaro finisce addosso alla recinzione di un'abitazione. E' successo nelle scorse ore e la foto è diventata virale sui social.

Proprio in questi giorni, infatti, sono in corso i lavori per la posa del ponte provvisorio necessario per consentire, successivamente, l’esecuzione degli interventi di restauro, consolidamento e allargamento del ponte storico esistente.

La disavventura è avvenuta quest'oggi quando l'autista del mezzo che stava trasportando un pezzo del ponte ha evidentemente preso male le misure finendo addosso alla recinzione di un giardino.

Il mezzo è rimasto quindi bloccato a seguito di questo incidente. Sul posto le forze dell'ordine.