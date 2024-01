Spaventoso incidente (FOTO), l'auto si infilza nel guardrail e un idrante viene spezzato: miracolati quattro ragazzi

Un conducente ha perso il controllo del mezzo e la corsa è finita contro il guardrail. Un impatto violentissimo e si è spezzato anche un idrante. Quattro ragazzi non hanno riportato fortunatamente ferite. Complessa gestione dell'emergenza, anche per evitare situazione di pericolo a causa dell'acqua persa dalla presa sull'asfalto

VOLANO. Spaventoso incidente in Vallagarina, un'auto ha divelto il guardrail e ha spezzato un idrante. Momenti di grandissima paura per quattro giovani che non hanno riportato miracolosamente conseguenze nell'impatto. Problemi invece per la gestione dell'evento con i tecnici sul posto per ripristinare l'acqua e il servizio Gestione strade per gettare il sale e limitare i problemi di ghiaccio sulla carreggiata.

L'allerta è scattata poco prima delle 18 di oggi, lunedì 15 gennaio, lungo la strada statale 12 in corrispondenza del centro abitato di Volano.

I ragazzi, un 23enne e tre 19enni, stavano rientrando a casa nel mantovano dopo una giornata sulle montagne trentine quando, all'altezza del ristorante alle Palme, il conducente ha perso improvvisamente il controllo del mezzo.

A quel punto la vettura ha iniziato a sbandare e l'auto si è diretta fuori dalla strada. Il veicolo è finito contro il guardrail e successivamente contro un idrante per le emergenze. Un botto molto forte e un impatto violentissimo, tanto che le barriere e la presa d'acqua sono stati divelti nell'incidente.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanze, vigili del fuoco di Volano e carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico. L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre il personale sanitario si è preso carico dei giovani coinvolti nello schianto.

Qualche botta e molta paura, ma fortunatamente i quattro ragazzi non hanno riportato gravi conseguenze nell'incidente. E dopo una prima assistenza hanno rifiutato il trasporto all'ospedale per accertamenti e approfondimenti.

L'auto è uscita completamente distrutta e notevoli i danni alle strutture, complessa inoltre la gestione di ripristino della situazione. I pompieri sono all'opera per liberare l'auto infilzata dal guardrail e consentire la rimozione della vettura, oltre a pulire la sede stradale dai numerosi detriti. L'acqua invece è stata chiusa e gli operai sono al lavoro per la sistemazione della presa.

Il personale provinciale si è adoperato invece per gettare sale e per assorbire l'acqua persa in grande quantità sull'asfalto per evitare che possa ghiacciare in queste ore e causare situazioni di pericolo stradale.