Torna la neve, fino a 20 centimetri tra quota 600/700 metri: ecco quali sono le zone favorite (Fiemme e Fassa ma non solo) e cosa succederà fino a mercoledì

TRENTO. ''Stasera e stanotte avremo convergenza di vento e sviluppo di linee di rovesci: in base a dove colpiranno, potranno cadere anche 20 centimetri di neve dai 600/700 metri. Favorite val di Fiemme e Fassa ma in generale anche il Lagorai e il Trentino centrale''. Così Giacomo Poletti ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige che fa il suo quadro sulle previsioni delle prossime ore. Dopo che nelle scorse ore, dopo settimane primaverili con temperature assolutamente fuori norma, è tornato l'inverno, da giovedì si sono state registrati accumuli di precipitazione medi da 30 a 60 millimetri (altrettanti centimetri di neve in quota) con un massimo di 86 millimetri a Pian delle Fugazze.

Le temperature minime di questa mattina erano sotto lo zero oltre i 600 metri circa (a Cavalese, situata a 1.000 metri, si è registrata una minima di -7°C). Nelle prossime ore, soprattutto dalla serata fino al mattino di domenica, Meteotrentino prevede ulteriori precipitazioni a tratti, con la possibilità di rovesci o isolati temporali. Entro la mattina di domani, si prevedono precipitazioni medie di 10-20 millimetri. La quota neve è attesa a 800-1000 metri circa, in calo dalla sera soprattutto nelle zone occidentali e durante le fasi più intense; entro le ore centrali di domani, oltre i 1.000 metri circa, sono previsti tra i 10 ed i 25 centimetri di neve.

Qualche centimetro di neve potrebbe cadere anche nei fondovalle della val di Non. Non è escluso che, in caso di rovesci, neve o neve mista a pioggia possa osservarsi a tratti anche in Valsugana ma con accumuli nulli o molto scarsi. A partire dalla serata di domani, le precipitazioni saranno generalmente assenti. Da lunedì a mercoledì si prevedono precipitazioni a tratti diffuse e persistenti, con accumuli abbondanti soprattutto nei settori sudorientali. La quota neve è attesa a 800-1.000 metri o localmente sotto lunedì, ma tenderà ad aumentare fino a 1.500-1.700 metri circa martedì e soprattutto mercoledì. Oltre i 1.700 metri, tra lunedì e mercoledì, potrebbe cadere più di mezzo metro di neve.

Giacomo Poletti nel dettaglio spiega che ''le precipitazioni finiranno entro domani (domenica) a inizio mattina, per le 8/10 a Trento, un po' dopo a est poi in giornata andrà ad aprirsi anche bene con schiarite ampie e momenti di sole. Il meteo è tornato dinamico e ci attendono altri impulsi: lunedì, martedì e mercoledì tre giorni di pioggia anche se senza eccessi. Solo due infatti i momenti di precipitazione moderata/forte, lunedì sera (quota neve ancora fra 700 e 1000 m) e forse mercoledì a metà giornata, con temperature in aumento e quota neve che salirà. Nei prossimi giorni un punto sulla neve al suolo: notevole infatti (a sorpresa almeno per me, ma non sempre si arriva a valutare bene le cose e/o si hanno le capacità di farlo) in val di Non e nel Bleggio, fino a basse quote''.