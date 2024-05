Tragedia della strada, si schianta contro il muro e viene scaraventato a decine di metri di distanza nella campagna. Un 50enne è morto

Il conducente ha perso il controllo del veicolo in curva e per evitare un incidente è finito contro il muro e da lì è finito a decine di metri nella campagna. Vano l'intervento dei soccorritori, un 50enne è morto

RIVA DEL GARDA. Ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un muretto. Da lì il mezzo è stato scaraventato sulla corsia opposta, una corsa terminata a decine di metri nella campagna. Un incidente che è costato, purtroppo, la vita al conducente. Vano l'arrivo dei soccorsi.

Il dramma è avvenuto intorno alle 19 di oggi, domenica 19 maggio, sulla strada provinciale 118 tra San Giorgio di Arco e Sant'Alessandro (Qui articolo).

L'auto stava provenendo da Arco quando, per cause ancora in corso di accertamento e sulla base delle prime informazioni, il conducente ha perso il controllo del mezzo nel percorrere una curva.

Il veicolo ha invaso la corsia opposta e, in quel momento, stava arrivando un'altra auto. Nel correggere la traiettoria la sterzata sarebbe stata troppo repentina e il mezzo si è diretto contro il muretto a lato della carreggiata.

Un impatto violentissimo con l'auto che è stata sbalzata nella direzione opposta. La corsa è finita a decine di metri nella campagna. A intervenire i soccorsi: due ambulanze, i vigili del fuoco di Riva del Garda e il corpo di Arco, oltre ai carabinieri.

Un incidente apparso fin da subito estremamente grave e gli operatori hanno richiesto l'arrivo dell'elicottero. I pompieri hanno estratto il conducente dal mezzo e affidato alle cure del personale sanitario. Troppo gravi, però, le ferite. Il 50enne è morto.