Tragedia in Canada, lutto in Trentino Alto Adige. Tajani: "Massima assistenza ai feriti", Paccher: "Cordoglio alle famiglie"

TERRACE. “Mi unisco al dolore delle famiglie che hanno perso i propri cari nel terribile incidente di elicottero in Canada”. Sono queste le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha espresso profondo cordoglio per la tragedia avvenuta in Canada dove un elicottero e precipitato e sono sono morte tre persone, due altoatesini e il pilota (QUI L'ARTICOLO).

Mi unisco al dolore delle famiglie che hanno perso i propri cari nel terribile incidente di elicottero in Canada. Ho dato indicazione al nostro Consolato @italyinvan di prestare la massima assistenza ai connazionali feriti. A loro auguro di cuore una pronta guarigione.

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 23, 2024

Una tragedia tremenda che ha scosso l'Italia e il Trentino Alto Adige. Nell'incidente hanno perso la vita Heiner Oberrauch junior, 29enne erede della famiglia d'imprenditori che controlla Sportler, Saleva e tante altri marchi dello sport di montagna, e Andreas Widmann (35anni) imprenditore del settore tessile, figlio di Heinrich Widmann, fondatore della Texmarket. Sono ricoverati in condizioni critiche il fratello di Heiner, Jakob Oberrauch, ad del gruppo Sportler, e poi Emilio Zierock (35 anni) responsabile produzione agricola della cantina vinicola trentina Foradori e Johannes Peer, 34 anni, cognato dei due fratelli Oberrauch e direttore finanziario dello stesso gruppo di articoli sportivi.

Sono rimasti illesi, invece, i membri di una seconda comitiva che si trovavano su un altro elicottero. Questo secondo velivolo è atterrato in sicurezza.

Il Washingtonpost riporta che l'elicottero con a bordo gli sciatori si è ''schiantato, ha dichiarato la compagnia turistica locale che gestiva il volo di eliski in una dichiarazione rilasciata nella tarda serata di lunedì''. ''Northern Escape Heli-Skiing non ha fornito immediatamente ulteriori dettagli sull'incidente - prosegue il giornale statunitense - affermando che si sarebbe concentrata sull'assistenza alle persone colpite dall'incidente. John Forrest, presidente di Northern Escape, ha dichiarato che la società sta collaborando con la Royal Canadian Mounted Police e con le autorità che stanno indagando sulle cause dell'incidente''.

Il ministro Tajani ha espresso profondo cordoglio per la tragedia e ha dato indicazioni alle strutture diplomatico-consolari italiane nel Paese, e in particolare al Consolato Generale a Vancouver, di prestare la massima assistenza ai connazionali feriti. “Ho dato indicazione al nostro Consolato – scrive anche il ministro – di prestare la massima assistenza ai connazionali feriti. A loro auguro di cuore una pronta guarigione”.

Ad intervenire è anche il presidente del Consiglio Regionale Roberto Paccher che ha espresso la vicinanza e il cordoglio alle famiglie delle persone che hanno perso la loro vita nel tragico incidente.

“Dalle prime notizie che arrivano da Oltreoceano sappiamo purtroppo come abbiano perso la vita gli altoatesini Heiner Junior Oberrauch e Andreas Junior Widmann, imprenditore nel settore tessile. I nostri timori e le nostre speranze sono ora - osserva Paccher - per il fratello di Heiner, Jakob Oberrauch e per il trentino Emilio Zierock, cantina Foradori, visto che attualmente si trovano entrambi ricoverati in ospedale”.