Ubriaco alla guida procede a zig zag in piena notte: aveva un tasso di 4 volte superiore al limite. Denunciato un uomo

E' successo questa notte, attorno alle 3 e 50 a Laives: l'uomo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica

BOLZANO. Procedeva a zig zag in piena notte, allertando i carabinieri che hanno deciso di farlo accostare: denunciato un uomo a Laives per guida in stato di ebbrezza alcolica. La scorsa notte i militari sono entrati in azione attorno alle 3 e 50, mentre il soggetto transitava in via San Giacomo.

Dopo averlo fermato, i carabinieri hanno potuto constatare che il conducente, un bolzanino che risiedeva fuori provincia, oltre a non aver la patente a seguito mostrava i classici segni di chi ha abusato nell'assunzione di sostanze alcoliche.

Subito è quindi intervenuta in supporto un'autoradio della radiomobile di Egna, il cui equipaggio ha effettuato il controllo etilometrico rilevando che l'uomo era alla guida con un tasso alcolemico di 2.09 g/l (la normativa vigente stabilisce che il valore limite legale del tasso di alcolemia è di 0,5 g/l).

Come detto, il conducente è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria di Bolzano per guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per non aver avuto a seguito il documento di guida. L'auto non è stata sequestrata in quanto intestata a terza persona.