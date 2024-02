Ubriaco, dà in escandescenza e si scaglia contro le auto in sosta prendendole 'a bastonate': denunciato un 43enne

Nel riquadro foto d'archivio

VERONA. Si è scagliato con violenza contro alcune auto in sosta, armato di bastone, un 43enne infine bloccato dalle forze dell'ordine. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di martedì 30 gennaio in via Adriano Cristofoli, a Verona.

L’uomo era stato notato intorno a mezzanotte da una residente mentre si aggirava in evidente stato di alterazione tra le vetture in sosta colpendone prima una con calci e, successivamente, altre 3 con un bastone.

Subito sono intervenuti gli agenti, portatisi sul posto. Il 43enne, in stato d'ebbrezza, presentava delle escoriazioni alla mano sinistra, procuratesi verosimilmente al momento del danneggiamento delle auto. Al termine degli accertamenti, l’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, è stato denunciato.