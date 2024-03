Un forte boato, poi la scossa di magnitudo 4.5: avvertito anche in Trentino Alto Adige il terremoto in Friuli. Ecco cos'è successo

Una scossa di magnitudo 4.5 è stata registrata in Friuli Venezia Giulia attorno alle 22e19 del 27 marzo 2024 con epicentro a 5 chilometri da Socchieve, in Provincia di Udine, ad una profondità di 10 chilometri. Ecco l'analisi degli esperti

BOLZANO. Una scossa di magnitudo 4.5 è stata registrata in Friuli Venezia Giulia attorno alle 22e19 del 27 marzo 2024 con epicentro a 5 chilometri da Socchieve, in Provincia di Udine, ad una profondità di 10 chilometri.





La zona interessata dal terremoto è caratterizzata da pericolosità sismica molto alta, come testimoniato dalla Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale (MPS04) e dai forti terremoti avvenuti in passato.

La sismicità importante dell’area è uno degli elementi in base ai quali viene stimata la pericolosità sismica, che in quest’area è molto alta. "Se si guarda la sismicità più recente dal 1985 in poi - si legge sul report di "INGVterremoti" - l'area è stata interessata da una sismicità diffusa frequente con piccole sequenze sismiche caratterizzate da terremoti con magnitudo massima intorno a 4".





Ieri sera, la Sala situazione Italia del dipartimento della Protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. La scossa in Friuli è stata avvertita anche in diversi paesi dell'Alto Adige.

Secondo le prime informazioni, non si registrerebbero danni o persone ferite. I residenti nei pressi dell'epicentro del terremoto avrebbero riferito di aver sentito un forte boato. Come detto, il sisma è stato avvertito anche in Alto Adige, Austria e Slovenia.