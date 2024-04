Una brusca accelerazione e la passeggera cade dalla moto e ruzzola sull'asfalto, paura per una 25enne trasportata all'ospedale

ARCO. Un'improvvisata accelerata e ha perso la passeggera in sella alla moto. Brutta disavventura per una coppia e una 25enne è stata portata all'ospedale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13.45 di oggi, martedì 9 aprile, in località Bruttagosto sul territorio di Arco.

Il conducente di una moto, secondo le prime informazioni, ha accelerato bruscamente. Una manovra che ha colto di sorpresa la compagna che ha perso l'equilibrio e quindi è caduta dal mezzo.

Il colpo sull'asfalto è stato attutito dallo zaino ma la ragazza è stata sbalzata all'indietro per qualche metro ruzzolando lungo la strada, fortunatamente senza coinvolgimento di altri veicoli.

Immediato l'allarme e l'intervento della macchina dei soccorsi. L'incidente è avvenuto all'altezza della caserma dei vigili del fuoco di Arco che hanno subito prestato una prima assistenza. Presenti poi l'ambulanza e le forze dell'ordine.

Tanta paura e qualche botta, ma la 25enne non sembra per fortuna aver riportato gravi conseguenze nell'incidente, anche se è stata trasportata all'ospedale di Arco per accertamenti e approfondimenti.