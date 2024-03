Va a fuoco un balcone a causa della cenere: i vigili del fuoco spengono l'incendio e poi lo "chiudono" con una transenna stradale

Danneggiata, ovviamente la struttura del poggiolo, così come la grondaia. Come da prassi anche i carabinieri si sono recati sul luogo dell'incendio. Le operazioni sono durate circa un'ora, compresa la messa in sicurezza della struttura

MADONNA DI CAMPIGLIO. La cenere trasportata sul poggiolo e non ancora spenta ha provocato le fiamme che si sono propagate sul balcone in legno di un'abitazione di Madonna di Campiglio, in località Palù.

Sul posto sono giunti tempestivamente i corpi dei vigili del fuoco di Madonna di Campiglio e Pinzolo che hanno prima spento l'incendio e poi hanno dovuto chiudere il "buco", creato rimuovendo i resti di parte del balcone, fissando una transenna stradale sul lato corto.

