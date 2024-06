Vasta operazione di ricerca, il 49enne scomparso da ieri sera è stato ritrovato dai soccorritori. Utilizzati anche i droni e le unità cinofile

MALE'. E' stato trovato Franco Valentinotti. Il 49enne è fortunatamente in buone condizioni ma è stato comunque accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti e gli approfondimenti del caso. Si è conclusa quindi positivamente la vasta operazione di ricerca che ha coinvolto decine e decine di soccorritori in queste ore.

Le attività erano, infatti, scattate nella serata di venerdì 7 giugno. A lanciare l'allarme erano stati i familiari che hanno interessato il Numero unico per le emergenze, preoccupati per il mancato rientro a casa. Dopo aver lasciato il posto di lavoro, nella zona industriale del centro abitato in val di Sole, e qualche avvistamento al bar di Croviana e sul ponte di Regazzini, si erano perse le tracce del 49enne (Qui articolo).

Da lì sono partite le ricerche: sono stati setacciati i boschi e le sponde del fiume Noce, in particolare dopo che le forze dell'ordine avevano avuto un riscontro dal cellulare, il dispositivo aveva agganciato per l'ultima volta una cella telefonica nelle vicinanze di Croviana alle 21.30 di ieri.

Le prime operazioni sono state svolte dai vigili del fuoco di zona mentre oggi, sabato 8 giugno, sono poi entrati in azione anche 37 operatori del soccorso alpino delle Stazioni di Val di Sole, Alta Valle di Non, Peio, Rabbi, Valle di Non e Vermiglio, oltre al Gruppo tecnico ricerca e alle unità cinofile. In volo anche i droni. Le attività sono state coordinate dai carabinieri.

Nella serata, fortunatamente la svolta. Il 49enne è stato trovato nella zona di Malè, in buone condizioni. Dopo una prima assistenza del personale sanitario, l'uomo è stato comunque accompagnato in via precuazionale al pronto soccorso per i controlli.