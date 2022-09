Caro energia, i rincari più alti a Bolzano e Trento: ad agosto più 116,7% per il capoluogo trentino. La classifica dell'Unione nazionale consumatori

La classifica delle città che hanno subito i maggiori rincari è stata condotta sulla base degli ultimi dati Istat relativi al mese di agosto. Al primo posto si trova Bolzano con un aumento del 117,5% rispetto ad agosto 2021. Se in Italia l'aumento è stato del 76,4%, in alcune città si è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno

TRENTO. I rincari più elevati per le spese di luce e gas si registrano in Trentino- Alto Adige: a Bolzano si arriva al 117,5% rispetto ad agosto 2021, mentre a Trento l'incremento è del 116,7%. E' questo quello che emerge da uno studio dell'Unione Nazionale Consumatori che ha stilato la classifica completa delle città con i maggiori rincari annui di luce e gas, sulla base degli ultimi dati Istat relativi al mese di agosto.

Per quanto riguarda perciò energia elettrica, gas e altri combustibili, voce che include gas, luce (mercato tutelato e libero), gasolio per riscaldamento e combustibili solidi, se in Italia il rincaro ad agosto è stato del 76,4%, spesa notevole per le famiglie pari in media a 1.030 euro su base annua, in alcune città si è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno.

In questa classifica maglia nera per Bolzano, dove i cittadini devono pagare le spese in energia più care, con un aumento che arriva fino al 117,5% su agosto 2021, mentre Trento al secondo posto con +116,7%. Sul terzo gradino del podio si trova invece Perugia con un incremento del'86,8%.

Contenuto sponsorizzato

Seguono Teramo (+86,6%), Terni (+85,7%), al sesto posto Lucca (+84,5%), poi Grosseto (+84%). Chiudono invece la top ten Pistoia, Livorno e Pescara, tutte con +83,9%.

Le città con i rincari più bassi sono in Liguria, con Genova al primo posto con +63,4%, La Spezia e Imperia in seconda posizione con +64,5%. Segue la Sardegna con Sassari (4°, +64,7%) e Cagliari (5°, +66,4%). Una buona posizione anche Reggio Calabria (7° con +67,4%), e la Campania con Napoli (9° nella top ten dei virtuosi con +68,1%), Benevento (6°, +67,2%) e Caserta (8°, +67,5%).