Tecnodata corre: il provider trentino e le energie per un territorio sempre più connesso e veloce

TRENTO. Ne ha percorsa di strada il provider trentino Tecnodata: in trent’anni di attività si è arricchita di tecnologie e di una moltitudine di esperienze difficilmente raggiungibili da un operatore indipendente. Per più di 20 anni ha giocato un ruolo chiave nel gruppo IBT – Informatica Bancaria Trentina ed è stata partner di Casse Rurali e BCC italiane per il supporto tecnico/sistemistico. Nel 2021 Dolomiti Energia ne acquisisce il 25% del Capitale Sociale, entrando a tutti gli effetti nel mercato internet (qui l’articolo), lanciando i servizi Dolomiti Smart Web.

Quest'anno anche Alto Garda Servizi è entrata nella società Tecnodata. Segnale forte e chiaro che ribadisce come il settore dell’energia e della connettività internet, come per altri player, si sta inevitabilmente intrecciando. La chiave di questa relazione è la gestione della fibra ottica, la tecnologia che meglio consente il trasporto dei dati, la stabilità del segnale e reattività della rete. Elementi che saranno sempre più indispensabili per la competitività delle nostre aziende e dei nostri enti. L’obiettivo in Trentino è poter ridurre il divario digitale e offrire servizi sempre più veloci ed efficienti, che nel nostro territorio non vengono colmati dai più grandi provider a causa della conformazione morfologica della nostra provincia che rendono onerosa la gestione.

La sinergia tra le aziende alpine riesce invece ad essere più capillare e performante. I successi e la credibilità di Tecnodata non avrebbero potuto concretizzarsi senza un vero radicamento nei territori. Negli anni ha saputo offrire soluzioni tempestive ad aziende pubbliche e private per connettere luoghi montani difficilmente raggiungibili, costruendo e installando una moltitudine di strutture e microstrutture in grado di connettere le varie comunità arroccate nelle valli più disparate dell’arco alpino. E adesso il grande passo: Tecnodata e la sua compagine societaria sono pronti ad offrire servizi in tutto il Trentino, a tutte le aziende e famiglie, una connettività efficiente e stabile attraverso i servizi Dolomiti Smart Web.

Il servizio proposto è rapido e di facile consultazione: entrando sul portale dedicato è possibile verificare la propria copertura. Il sistema calcola subito potenza del segnale, verifica la tecnologia a disposizione e formula l’offerta. Insomma, Tecnodata si è messa a correre e Internet, in Trentino, non è mai stato così veloce.

