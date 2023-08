Provinciali, 'modello Terni' per il Trentino? Divina guarda al vulcanico Bandecchi: "A casa sua ha sfidato tutti e ha vinto. La sua credibilità davanti a quella dei partiti"

TRENTO. Anche in Trentino il cosiddetto “metodo Bandecchi”. In tanti lo stanno pensando e per Sergio Divina potrebbe davvero ricrearsi la stessa situazione che si è creata a Terni. Lo si è capito nelle scorse ore quando Alternativa Popolare ha inviato una nota proprio a sostegno dell'ex senatore.

Si tratta del movimento politico d'ispirazione cristiano democratico fondato il 18 marzo 2017, successore del dissolto Nuovo Centrodestra, che ha come coordinatore nazionale il vulcanico Stefano Bandecchi, oggi sindaco di Terni, fondatore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano e fino a poco tempo fa anche proprietario della Ternana Calcio.

Proprio in queste veste è salito alla ribalta delle cronache per gli scontri con i tifosi. In particolare, il 23 febbraio 2023 al termine della partita Ternana-Cittadella, dopo una contestazione verbale Bandecchi ha rivolto degli sputi ai tifosi presenti per poi dichiarare in conferenza stampa di aver compiuto tale gesto in risposta agli sputi ricevuti in precedenza dai supporter.

Alle elezioni amministrative del 2023 Bandecchi, nonostante sia conosciuto per essere uno dei principali finanziatori di Forza Italia, si è candidato a sindaco di Terni sostenuto, oltre che da Alternativa Popolare, da altre liste civiche, al di fuori dei due poli di centrosinistra e di centrodestra. Al ballottaggio con il 54,62% dei voti è diventato sindaco di Terni.

I contatti con Alternativa Popolare e Sergio Divina vanno avanti da ormai diverso tempo e nelle prossime settimane non è escluso un incontro fra l'ex senatore e il sindaco di Terni. “A me è piaciuto il passo che ha fatto questo uomo” ci spiega Sergio Divina. “Sicuramente è un uomo liberal, non è un uomo di sinistra ma non è nemmeno un uomo schierato sul fronte della destra. A casa sua ha voluto sfidare tutti. Ha messo la sua figura e la sua credibilità davanti a quella dei partiti” ha spiegato a il Dolomiti l'ex senatore.

L'obiettivo, anche in Trentino, a cui si guarda, è quello di ricreare lo stesso modello che a Terni ha portato Bandecchi a diventare primo cittadino. “Qui la storia si può ripetere - spiega Divina – noi mettiamo la nostra credibilità e quella delle persone che sono con noi davanti a quella dei partiti. Di fatto sta già accadendo".