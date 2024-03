Comunali, un "Progetto per Rovereto" tra Patt, La Civica e lista Fugatti: "Un'alleanza aperta alle altre forze civiche". E si cerca un candidato sindaco della società civile

Formalizzata l'alleanza tra Patt, La Civica e la lista Fugatti per le elezioni a Rovereto: "Le basi per una nuova primavera amministrativa". Per ora Lega e Fratelli d'Italia non rientrano nel progetto ma la situazione nel centrodestra è in evoluzione

TRENTO. Le elezioni di Rovereto iniziano a delinearsi con le varie forze in campo che definiscono le alleanze. A due mesi dal voto il perimetro della coalizione non sembra ancora chiuso in casa centrosinistra che però ha già indicato in Giulia Robol, l'attuale vice sindaca reggente, la candidata alla successione di Francesco Valduga. Ancora in evoluzione il centrodestra ma intanto ha preso forma un progetto civico legato alle forze politiche alla guida della maggioranza provinciale. Si rafforza l'alleanza tra Patt, Lista civica Fugatti presidente e La Civica. "Un progetto civico, territoriale e autonomista - commenta Mattia Gottardi - aperto alle adesioni delle civiche roveretane".

La coalizione, nella fase attuale, non ricomprende Lega e Fratelli d'Italia. "L'apertura - aggiunge l'assessore provinciale e presidente de La Civica - per il momento è verso le altre esperienze civiche roveretane".

Ma la presenza della Lista Fugatti presidente è piuttosto indicativa sulla possibilità di una convergenza della Lega. Resta da capire la posizione di Fratelli d'Italia che un nome sul tavolo l'ha messo, quello di Paolo Piccinni. Non è da escludere una corsa da separati per il meccanismo delle elezioni comunali. Se un candidato sindaco, infatti, non raggiunge il 51% si va al ballottaggio e in quel caso effettuare poi le scelte. Una strada non semplice ma con dei rischi calcolati.

Il Patt guidato da Simone Marchiori ha definitivamente sciolto le ultime riserve e la sezione di Rovereto ha deciso di aderire ai movimenti che si riferiscono agli assessori Mattia Gottardi e Achille Spinelli. "Si costituisce il tassello decisivo di un progetto che possa poi allargarsi proficuamente a forze politiche affini e alleate nell'ottica di una fattiva collaborazione".

Un'alleanza civica, "allargata alle esperienze moderate comunali è dunque già in campo - spiegano Marchiori, Gottardi e Spinelli - impegnata al massimo livello a lavorare alla definizione del programma di consiliatura insieme a un candidato sindaco espressione della società civile roveretana che abbia tra le sue peculiari caratteristiche una connotazione innovativa, fortemente territoriale e autonomista, che guardi al mondo civico nella sua globalità".

Con l’adesione del Patt a "Progetto per Rovereto" si "conferma il forte radicamento nel tessuto economico e sociale roveretano e punta a rappresentare le istanze e le legittime aspettative della società civile roveretana in un cammino di condivisione aperto al contributo di tutti quelli che condividono la necessità di dare nuovo impulso e di aumentare la capacità di attrazione della città".

Così Patt, La Civica e Lista Fugatti presidente intendono dare "vita e anima a un percorso che possa dare una svolta alla comunità roveretana, con la volontà di imprimere quella fase di nuovo sviluppo e di nuovo slancio di cui la seconda città del Trentino ha evidente bisogno, una primavera di rinascita politico-amministrativa che noi siamo e saremo impegnati a favorire in tutti i modi".