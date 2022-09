Code e rallentamenti sulla Gardasana (VIDEO): si gira uno spot pubblicitario della Dr. Il panorama del Garda scenario delle case automobilistiche

Foto e video di Oscar Perini - Soccorso stradale Aci Global

LIMONE SUL GARDA. Code e rallentamenti sulla Gardesana. Il motivo? Le riprese per il prossimo spot della Dr, marchio italiano fondato nel 2006 a Macchia d'Isernia in Molise.

Non è la prima volta che l'azienda molisana sceglie il lago di Garda per veicolare e per realizzare le pubblicità del marchio.

In particolare in queste ore le riprese si svolgono nella zona di Limone sul Garda e per permettere le attività in piena sicurezza il traffico viene gestito.

Da qui le code e i rallentamenti lungo la strada statale della Gardesana con diverse auto in colonna.

I panorami del lago sono comunque gettonatissimi ormai da anni: diverse le case automobilistiche che scelgono la zona per gli spot.

Dopo Volkswagen, Lamborghini, Ferrari, Alfa Romeo, Bmw e Mercedes, Dr ha scelto nuovamente le rive del lago. Ma sono molti i marchi visti circolare sulle strade del territorio e del Garda negli ultimi mesi.