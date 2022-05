Torna la New life run, una camminata non competitiva a Trento: il ricavato al Villaggio Sos del fanciullo

TRENTO. Ritorna l'evento benefico New life run, una camminata non competitiva di 5 e 10 chilometri alla sua seconda edizione.

L'appuntamento è per sabato 28 maggio con l'evento organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica New Life in collaborazione con la Uisp, il Villaggio Sos del fanciullo e Trentino Running Festival.

Il costo di iscrizione è di 10 euro e comprende il pacco gara (sacca, maglietta e pettorale) e il pasto a fine evento affidato all'associazione Vololibero.





Il ricavato verrà devoluto al Villaggio Sos del fanciullo. Dopo il grande successo della prima edizione nel 2019 con la consegna di 3 mila euro, la manifestazione si era fermata a causa dell'emergenza Covid.

Ora la camminata non competitiva ritorna a Trento e le iscrizioni sono aperte fino alle 22 di questa sera, venerdì 27 maggio, oppure alla partenza della manifestazione alle 10 in via Verdi.