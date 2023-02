Due elicotteri da lavoro in arrivo per il Trentino: ''Procede il completo rinnovo della flotta per un servizio fondamentale alla comunità trentina''

L'offerta presentata dall'operatore partecipante alla gara è stata ritenuta completa e corretta dal punto di vista formale, ora si procede con la commissione tecnica. Invece la consegna dei due Airbus H145 T3 per gli interventi sanitari è prevista per giugno

TRENTO. C’è un’offerta presentata per la gara avviata da Apac sulla fornitura di due mezzi specializzati nel lavoro aereo destinati al Nucleo elicotteri dei vigili del fuoco permanenti di Trento. Un'operazione che si inserisce nella necessità di rinnovare la flotta (Qui articolo). A fronte degli elevatissimi standard di qualità e di professionalità, gli elicotteri hanno iniziato, infatti, a presentare il conto dell'età e dell'alto utilizzo per gli interventi quotidiani.

“Registriamo positivamente la partecipazione a questo appalto, che ha un duplice scopo: da un lato sostituire l’elicottero perduto nell’incidente del luglio 2021 a Trento sud, fortunatamente senza conseguenze tragiche, attualmente sostituito da una macchina a noleggio", spiega Maurizio Fugatti, presidente della Provincia. "Dall’altro, rinnovare completamente la flotta a disposizione per il lavoro aereo, che è una componente importante del servizio del Nucleo: basti pensare a tutto il supporto per la manutenzione del territorio, i sopralluoghi, le operazioni che puntano a garantire la sicurezza".

L’appalto, che ha un valore massimo di 7.157.250 euro, comprende oltre alla consegna dei mezzi anche la fornitura delle parti di ricambio "a ora di volo", dell’assistenza manutentiva e dell’attività, addestrativa, come indicato nei capitolati prestazionali a favore della Cassa Antincendi della Provincia di Trento.

In caso di un esito positivo, il Nucleo avrà quindi due mezzi nuovi al posto dell’elicottero a noleggio (modello Airbus AS350B3e) e del mezzo di proprietà che ha circa 20 anni (Airbus AS350B3 prima versione). La procedura consentirà alla Provincia di ottimizzare il valore di mercato di quest’ultimo mezzo: è prevista infatti la cessione a chi si aggiudicherà la gara.

In occasione dell’apertura delle buste, per la procedura pubblicata il 25 novembre 2022, la documentazione presentata dall’operatore partecipante alla gara è stata ritenuta completa e corretta dal punto di vista formale da parte della commissione di gara.

L’offerta sarà ora trasmessa e valutata dalla commissione tecnica che sarà nominata nell’ambito del proseguimento della procedura, per arrivare in caso di un esito positivo all’aggiudicazione dell’appalto. Sono gli aggiornamenti forniti dall’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti in merito al bando per le dotazioni dei Nucleo elicotteri, che fornisce un servizio fondamentale alla comunità trentina.

Il rinnovo della flotta non si limita al lavoro aereo ma anche al soccorso sanitario e in quota. E' in fase finale di esecuzione la gara aggiudicata nel 2022 per la fornitura di due elicotteri sanitari nuovi. In questo momento è in corso la formazione del personale, mentre a seguire ci sarà il completamento dell’allestimento sanitario. La consegna dei due Airbus H145 T3 (nome commerciale) è prevista per giugno.

Sostituiranno l’elicottero Leonardo AW139 a noleggio e l’elicottero sanitario più anziano in dotazione, Airbus Helicopters AS365N3 di circa 20 anni (mentre in servizio resterà anche il Leonardo AW139 di proprietà della Provincia).

“Macchine nuove, con avionica di ultima generazione, per una maggiore sicurezza e operabilità anche in quota e in tutti gli interventi notturni di un servizio fondamentale per la comunità trentina. Un’attività garantita H24, 365 giorni l’anno, dal personale del Nucleo elicotteri del corpo permanente dei vigili del fuoco, dai medici e operatori sanitari di Trentino emergenza, dal soccorso alpino e con il supporto a terra dei vigili del fuoco volontari. A questi si aggiungono d’inverno i soccorritori con cani da valanga e d’estate i sommozzatori dei vigili del fuoco permanenti. Un servizio pubblico che è un modello e un fiore all’occhiello del Trentino", conclude Fugatti.

Il Nucleo ha un organico totale di 42 persone di cui 15 piloti, 12 specialisti di manutenzione, 5 coadiutori di volo, oltre al personale amministrativo. Nell’arco delle 24 ore turnano due equipaggi diurni con pilota, tecnico di volo, medico, infermiere e soccorritore alpino. L’equipaggio notturno ha un pilota in più per motivi di sicurezza.