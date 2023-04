Atterrato all'aeroporto di Mattarello il primo 'nuovo' elicottero sanitario 'I-Cbas' dedicato alla cima Campanile Basso

L'elicottero è arrivato in via Lidorno intorno a mezzogiorno: un Airbus H145 prodotto dalla Airbus Helicopters Deutschland Gmbh. Proprio in questi giorni il mezzo sarà sottoposto all'installazione dell'equipaggiamento interno sanitario

TRENTO. E' atterrato oggi (4 aprile) all'aeroporto di Mattarello il nuovo elicottero sanitario "I-Cbas". Il mezzo, dal prossimo luglio, andrà a potenziare la dotazione di servizio del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento.

E' arrivato in via Lidorno intorno a mezzogiorno l'elicottero, un Airbus H145 prodotto dalla Airbus Helicopters Deutschland Gmbh. Proprio in questi giorni sarà sottoposto all'installazione dell'equipaggiamento interno sanitario, operazione che viene eseguita da Helicopters Italia, azienda che funge da stazione di manutenzione per Airbus in Italia.

Seguiranno poi, una volta allestito, dei voli prova e dei test. Nelle prossime settimane è atteso a Trento per le stesse operazioni di installazione anche il secondo mezzo sanitario Airbus, I-Pboe. A partire dal mese di luglio entrambi i mezzi saranno operativi a disposizione del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e della comunità trentina.

Continua intanto in Baviera l'addestramento del personale di volo e tecnico del Nucleo elicotteri, che sino a fine maggio sarà impegnato nel cosiddetto type rating, una specifica formazione per ogni tipo di elicottero, che sarà effettuato non più sugli elicotteri "trentini" ma su altri veicoli simili messi a disposizione di Airbus Helicopters.

Le marche di registrazione dei nuovi elicotteri sanitari, I-Cbas e I-Pboe si riferiscono alle cime Piz Boè e Campanile Basso e sono state scelte, assieme alla livrea "dolomitica", per rafforzare ulteriormente il legame dei due mezzi con il territorio trentino.