Nuovo record per il Natale al Castello di Avio: 10mila le presenze registrate nel maniero (e al programma manca ancora un fine settimana)

Le parole del direttore Alessandro Armani: “Il Natale al Castello di Avio ha confermato tutto il suo fascino di unico Mercatino di Natale del Trentino ospitato in un maniero medioevale”. L'ultimo appuntamento con l'iniziativa in programma per il prossimo weekend, sabato 16 e domenica 17 dicembre

AVIO. La stagione delle festività si è aperta in Trentino Alto Adige con risultati molto importanti a livello numerico, portando a Trento oltre 100mila visitatori nel solo Ponte dell'Immacolata e facendo segnare in pochi giorni ben 176mila passaggi sull'A22 (che hanno causato, inevitabilmente, grossi problemi a livello di circolazione). E tra le varie destinazioni sul territorio prese 'd'assalto', c'è stato anche il Castello di Avio, che ha segnato un nuovo record con ben 10mila turisti nell'unico mercatino del Trentino ospitato in un maniero. Il tutto mentre, alla programmazione relativa al Natale, manca ancora un ultimo weekend (sabato 16 e domenica 17 dicembre).

“Ancora una volta – dicono dal castello – la magia dell'Avvento e del Natale ha trovato una collocazione ideale al Castello di Avio. Per la sesta volta lo storico maniero del Fai ha ospitato il Mercatino di Natale capace di raccogliere un grande successo ed interesse da parte di turisti ed espositori, tanto da migliorare i lusinghieri risultati del Natale 2022”. Per il direttore Alessandro Armani: “Natale al Castello di Avio ha così confermato tutto il suo fascino di unico mercatino di Natale del Trentino ospitato in un maniero medioevale. La nostra proposta, capace di legare le tradizioni del Natale alle proposte rurali e artigianali della Vallagarina, del Monte Baldo e della vicina area di confine veronese, vivrà l'ultimo appuntamento nel prossimo fine settimana sempre a partire dalle 10, con le 26 bancarelle ospitate nelle sale del Palazzo Baronale e nel suo cortile esterno, all'ombra del grande Mastio. Natale al Castello di Avio sarà chiuso con il tradizionale convivio previsto domenica 17 dicembre alle ore 17.00 nel Cortile del palazzo Baronale. È prevista l’esibizione del Coro Eco del Baldo di Avio. Seguirà il tradizionale momento conviviale”.

Natale al castello mette in vetrina i sapori e delle tradizioni del Natale in Trentino del mondo enogastronomico e dell’artigianato locale, con le rispettive eccellenze: dolci, salumi, formaggi del territorio, vini, sidri e birre artigianali, miele e confetture oltre alle piccole produzioni artigiane in legno, ceramica, cera e stoffa. L’ingresso al Mercatino è gratuito. Il Natale al Castello di Avio prevede il servizio di bus navetta a pagamento che farà da spola tra l’abitato di Sabbionara d'Avio (Piazza Conciliazione) e l'ingresso del Castello. Costo 2 euro. La Locanda al Castello di Avio (340.5598304) proporrà a pranzo dei menù a tema. Prosegue poi la sinergia con Natale nei Palazzi Barocchi di Ala, che garantisce la possibilità di doppia visita grazie al bus navetta gratuito che collega il centro di Ala al Castello di Avio e viceversa.

Ingressi Natale al Castello di Avio: Al Mercatino: gratuito; al Castello con visita in autonomia alle sole parti affrescate: 5€ (gratuito per Iscritti FAI, Residenti nel Comune di Avio, persona con disabilità e ridotto 0-5 anni); Visite guidate: 10 € intero, 5 € ridotto 6-18 anni, studenti 19-25 anni, Iscritti FAI, Residenti nel Comune di Avio, persone con disabilità, ridotto 0-5 anni, Convenzione Trentino Guest Card e Museum Pass. Natale al Castello di Avio è organizzato con il supporto logistico del Comune di Avio e in collaborazione con Confartigianato Associazione Artigiani Trentino. È inserito nell’ambito dei Natali della Vallagarina promossi da Visit Rovereto.