Totti e Noemi sulle piste di Madonna di Campiglio tra sorrisi e selfie circondati dall'affetto delle persone. E il Pupone sugli sci è già un meme

Un ragazzino lo ha avvicinato mentre era a cena e gli ha gridato forza Napoli per poi scattarsi un selfie con l'ex capitano giallorosso che sorrideva. E già circola qualche meme sulle piste di Totti bardato per l'occasione

MADONNA DI CAMPIGLIO. Pioggia di selfie per Francesco Totti con i tantissimi che lo hanno riconosciuto in questi giorni sulle piste di Madonna di Campiglio. E lui, come al solito, non si è sottratto all'affetto dei fan concedendo foto, sorrisi e battute. Con l'ex capitano della Roma anche la fidanzata Noemi Bocchi e da un lato le figlie Chanel e Isabel, che il ''Pupone'' ha avuto con Ilary Blasi, e dall'altro Sofia e Tommaso figlia e figlio di Bocchi.

E sta già facendo il giro del web il selfie scattato da un piccolo tifoso napoletano che si è fotografato con Totti in posa dopo avergli gridato ''forza Napoli Francé'' con sorriso dell'ex campione giallorosso. Totti è un habitué di Madonna di Campiglio e Pinzolo dove per diversi anni andava in ritiro d'estate con la Roma. E anche sulle piste è stato spesso presente per ricaricarsi e godersi uno dei panorami più belli di tutto l'arco dolomitico.

Una vacanza tutti insieme circondati dall'affetto della gente che ancora ama moltissimo il grande numero 10 giallorosso e della Nazionale. La figlia Chanel, ha a sua volta postato varie foto che mostrano la perla delle Dolomiti, da malga Patascoss allo chalet Spinale. E oggi la scritta: ''Last Day'' con il cielo trentino sullo sfondo.