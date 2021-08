Al Palaghiaccio di Trento con i ''campioni'' del pattinaggio di figura, grande successo per l'open day del Cpa Trento

TRENTO. Ha fatto registrare il tutto esaurito l’open day proposto nel week-end gratuitamente al Palaghiaccio di Trento dal Circolo pattinatori artistici del capoluogo trentino per i bambini che si vogliono avvicinare alla disciplina del pattinaggio di figura (Qui info).

Un grande successo, tanto che il neo presidente della società, Andrea Garello, è pronto a rilanciare questa iniziativa: "Faremo il possibile per dare a tutti quanti lo vogliono la possibilità di avvicinarsi a questo sport, provando insieme ai nostri insegnanti il “brivido” del ghiaccio, e delle sue meravigliose discipline, sia l’individuale che il sincronizzato".

Oltre agli insegnati, ci sono stati dei testimonial d'eccezione sul ghiaccio per accogliere i bambini: la campionessa italiana assoluta Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro ma con il Cpa di Trento come training team), la vice-campionessa italiana junior Clara Zara.

Presenti anche i due nazionali Ester Schwarz, argento nel prestigioso circuito del Gran premio Italia, ed Emanuele Indelicato, valdostano nuovo acquisto della società trentina, in partenza per il suo primo Junior Grand Prix, e Nicola Todeschini, campione svizzero che ha scelto Trento come sede di allenamento. Presenti anche Adele Antonelli, bronzo junior di fascia Gold, oltre ad alcune atlete del team Ice on fire senior, campionesse italiane di sincronizzato.