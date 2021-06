Il Trento perde ma chiude il campionato in seconda posizione. Sconfitta anche per l'Isera, però lagarine salve

TRENTO. La formazione del Trento calcio femminile esce sconfitta nell'ultimo turno di campionato di serie C. Le gialloblù non riescono così a chiudere il girone di ritorno da imbattute ma strappano il secondo posto finale in classifica.

Una rete per tempo consegnano i tre punti al Padova. Resta comunque un campionato assolutamente positivo quello del Trento. "Siamo arrivati al termine di una stagione impegnativa oltre ogni misura - commenta il presidente Lorenzo Holler - dove siamo riusciti a reggere gli impegni decuplicati dall'epidemia, ma anche a crescere per risultati sportivi per merito di tecnici, ragazze e dirigenti".

Adesso è già tempo di pensare alla prossima stagione. "Questo secondo posto - dice Holler - è il miglior biglietto da visita per la prossima stagione. Cessa l'attività sportiva, inizia l'attività di ricerca di nuove risorse economiche in aggiunta agli attuali generosi sponsor, di ricerca di ragazze da introdurre nei confermati gruppi squadra e, non ultima, di nuove collaborazioni quali quella con i professionisti del Trento maschile che possono aprirci nuove prospettive."

Sconfitta anche per l'Isera, che cadono contro l'Atletico Oristano. Le lagarine sono, però, riuscite a centrare l'obiettivo della salvezza. Il Dipartimento calcio femminile aveva comunicato che ci sarebbe stata una sola retrocessione al termine del campionato. A scendere in Eccellenza le venete de Le Torri.

CLASSIFICA: Cortefranca 64, Trento 57, Brixen 52, Venezia 48, Padova 45, Triestina 43, Unterland Damen 40, Vittorio Veneto 30, Atletico Oristano 21, Accademia Spal 17, Portogruaro 13, Isera 11, Le Torri 5