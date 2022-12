A Vermiglio arrivano i campioni: tempo di snowcross in coppa del mondo

Tutto è pronto in val di Sole per la 10ma tappa di coppa del mondo di ciclocross: domani inizia lo spettacolo ai Laghetti di San Leonardo con la prima sessione ufficiale di prove in vista delle gare di sabato

VERMIGLIO. E' tutto pronto in val di Sole per l'evento di snowcross. Il mix tra ciclismo fuoristrada e neve ha trovato il suo teatro a Vermiglio. Ecco la tappa di coppa del mondo.

Per il secondo anno consecutivo, sono i Laghetti di San Leonardo a Vermiglio, sulla strada che dalla val di Sole conduce al passo del Tonale, a ospitare la tappa italiana di coppa del mondo di ciclocross, la decima del più importante circuito mondiale di specialità. Con le prove libere di domani, venerdì 16 dicembre, la val di Sole si prepara a ritrovare le grandi stelle del ciclismo mondiale, che sabato 17 si daranno battaglia in un evento unico nel suo genere, pensato per essere disputato su superficie innevata.

Una sfida che vede protagonisti Grandi Eventi Val di Sole e Apt Val di Sole, i soggetti organizzatori delle finali di coppa del mondo di mountain bike 2022 e dei Mondiali 2021, e Flanders Classics, la società di gestione della coppa del mondo di ciclocross, affiancati dal Consorzio Pontedilegno-Tonale.

Lo spettacolo dell’anno passato ha già lasciato intravedere le potenzialità dell’evento trentino e di un nuovo format ribattezzato dagli anglosassoni “snowcross”. Dopotutto, se il ciclocross sogna l’ingresso nel programma delle Olimpiadi invernali, l’evento solandro rappresenta inevitabilmente il più importante banco di prova per rafforzare queste ambizioni. Tuttavia, la fantasia degli appassionati è già focalizzata sui due appuntamenti di sabato, riservati alle categorie Elite (Donne alle 13.00, Uomini alle 14.30) e sul tanto atteso arrivo del fuoriclasse Mathieu Van der Poel, la grande attrazione di un weekend che promette emozioni forti.

L’olandese si appresta a tornare in Val di Sole a tre anni dall’ultima apparizione in coppa del mondo di Mountain Bike 2019, con l’obiettivo di tagliare il traguardo nella stessa maniera: a braccia alzate.

Proveranno a contrastarlo su un percorso lungo 3.000 metri e caratterizzato da 50 metri di dislivello positivo gli specialisti provenienti dal Belgio, a partire dal compagno di squadra Gianni Vermeersch, campione del mondo Gravel, da Eli Iserbyt, dal leader di coppa del mondo Laurens Sweeck e dal campione d’Europa Michael Vanthourenhout. Da non sottovalutare il tedesco Marcel Meisen, sempre a proprio agio quando si corre in Italia, mentre Gioele Bertolini è chiaramente l’azzurro più rappresentativo assieme al più giovane Lorenzo Masciarelli.

In campo femminile le grandi favorite sono le olandesi, dominatrici finora della stagione del fango. La più attesa è sicuramente Fem Van Empel, vincitrice l’anno passato a Vermiglio e dominatrice della stagione di Coppa del Mondo con 6 vittorie su 9 prove disputate. Proveranno a metterla in difficoltà le connazionali Puck Pieterse e Ceylin del Carmen Alvarado, la canadese Maghalle Rochette, la polivalente ungherese Kata Blanka Vas, l’azzurra Silvia Persico, bronzo iridato di specialità agli ultimi Mondiali negli Stati Uniti, e la più esperta connazionale Eva Lechner.

Quando si parla di futuro e sfide ambientali, negli anni la Val di Sole ha assunto spesso un ruolo da apripista. È storia dell’estate scorsa la collaborazione con Climate Partner e l’organizzazione della prima tappa di Coppa del Mondo di mountain bike totalmente “carbon neutral”.

Gli organizzatori di Grandi Eventi Val di Sole e Apt Val di Sole hanno deciso di introdurre il progetto “carbon neutral” anche nel ciclocross, calcolando le emissioni di gas serra legate alla Coppa del Mondo di Vermiglio. Il calcolo delle emissioni è stato effettuato sulla base del “Greenhouse Gas Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard” (Ghg Protocol), un protocollo riconosciuto a livello globale.

Al fine di ottenere un evento “carbon neutral”, le emissioni non abbattibili saranno compensate sostenendo un progetto di salvaguardia delle foreste in Colombia. La tappa di Coppa del Mondo di ciclocross in Val di Sole si è dotata di una nuova area expo posizionata a lato del percorso, a pochi passi dalla nuova zona delle premiazioni. All’interno dell’area expo, gli appassionati potranno trovare gli ultimi modelli targati Giant e Liv, i capi di abbigliamento sportivo firmati Alé, oltre a numerosi espositori e alle specialità gastronomiche della Val di Sole.

I biglietti per la giornata di sabato 17 dicembre sono in vendita esclusivamente online al prezzo di 15 euro sul sito ufficiale, con ingresso gratuito sotto i 12 anni di età (Qui info).