Aaa si cercano volontari per il mondiale di triathlon. Dopo 25 anni X-Terra si sposta dalle Hawaii alla Paganella

In Trentino sale l’adrenalina e ci si prepara all’arrivo degli oltre 800 atleti, i campioni di uno degli sport outdoor più adrenalinici. Gli organizzatori, Apt Dolomiti Paganella e XTerra, cercano volontari. Ecco come iscriversi per supportare l'evento

ALTOPIANO DELLA PAGANELLA. L'Azienda per il turismo Dolomiti Paganella e XTerra cercano volontari per l'evento di cross triathlon più emozionante dell’anno (Qui il form per iscriversi). Dopo 25 anni a Maui, il world championship sbarca in Italia sulle rive del lago di Molveno ai piedi delle Dolomiti di Brenta.

In Trentino sale l’adrenalina e ci si prepara all’arrivo degli oltre 800 atleti, i più forti, i campioni di uno degli sport outdoor più adrenalinici. Tra i campioni ci saranno Conrad Stoltz, il sudafricano 3 volte campione del mondo XTerra e 3 volte Itu cross triathlon world champion, e Arthur Serrieres, campione del mondo in carica, 3 volte vincitore dell’Europeo XTerra, dominatore di questa stagione, ma anche l’italiana Sandra Mairhofer, campionessa del mondo di tritahlon e campionessa europea XTerra in carica.

L'Apt Dolomiti Paganella e XTerra sono alla ricerca di ragazzi che abbiano voglia di vivere questa esperienza. La call è aperta a tutta Italia, a ragazzi e ragazze dai 14 anni in su che sabato 1 ottobre dalle 8 alle 18 saranno impegnati lungo tutto il percorso che gli atleti affronteranno in mountain bike e di corsa, tra Molveno e Andalo, per supportare gli organizzatori nel rendere lo svolgimento della gara fluido e in sicurezza per tutti i partecipanti.

A tutti i volontari sarà regalato un kit speciale: la sacca ecosostenibile Zoggs, il cappellino e la t-shirt X-Terra, realizzati per l’evento, la lunch box, snack e bibite. E per tutti l’emozione di vedere sfrecciare sui sentieri le ruote e le scarpe di alcuni dei nomi che stanno facendo la storia del cross triathlon mondiale.