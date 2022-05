Il ritiro dell'Italvolley in val di Fiemme entra nel vivo, doppia sfida alla Bulgaria per gli azzurri di Fefè De Giorgi

Gli azzurri sono in ritiro in val di Fiemme, le gare a Cavalese in agenda per mercoledì 25 e giovedì 26 maggio. I biglietti acquistabili sulla piattaforma di Primi alla prima

CAVALESE. Entra nel vivo il ritiro dell'Italvolley in Trentino e la formazione di Fefè De Giorgi si prepara per affrontare la Bulgaria, una doppia amichevole in val di Fiemme per verificare i progressi degli azzurri.

Le date sono quelle di mercoledì 25 e giovedì 26 maggio, alle 18, Italia e Bulgaria si sfidano al palazzetto dello sport "Árpád Weisz" dell’Istituto La Rosa Bianca di Cavalese.

Le partite sono aperte al pubblico e i biglietti (adulti 10 euro; ridotti fino a 14 anni e disabili 5 euro; gratis fino a 3 anni) si possono acquistare online con il servizio "Prima alla prima" (Qui info).

La Nazionale maschile di Volley è in ritiro in val di Fiemme per tutta l’estate e in alcuni periodi è presente anche quella femminile.

L’allenatore Ferdinando De Giorgi ha allargato la rosa degli atleti intensificando il periodo di ritiro fiemmese che, in oltre quattro mesi, vede alternarsi, a ritmo incessante, gli atleti seniores e Under 22 e le atlete Seniores, con la collaborazione dell’Azienda per il turismo val di Fiemme e di Trentino Marketing che curano l’ospitalità e la promozione.

Le prossime amichevoli porteranno in val di Fiemme la nazionale della Tunisia, martedì 7 e mercoledì 8 giugno.