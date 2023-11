Grande fermento per la Garda Trentino Half Marathon. I keniani sfidano il re del 2022 Niyomukiza

RIVA DEL GARDA. C'è grande fermento per la 21esima edizione della Garda Half Marathon. Un appuntamento tra Riva del Garda, Arco, Dro e Torbole in calendario per domenica 12 novembre. L'evento organizzato dal comitato presieduto da Sandro Poli si ripresenterà con una triplice proposta: oltre alla gara di 21 chilometri, la 21K, ci saranno la 10K e la ludico motoria Run4Fun, sulla distanza di 5000 metri.

Al via ci saranno 4.700 appassionati della corsa, chi per andare a caccia del tempo e del risultato, chi invece per godersi una giornata all’insegna dello sport nel suggestivo scenario del Garda Trentino.

Tra chi correrà per inserire il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione ci sarà il campione uscente Jean Marie Vianney Niyomukiza, che nel novembre scorso conquistò la sua prima affermazione a Riva del Garda con il tempo di 1h05’31”. Il burundese, che vanta un personale sulla distanza di 1h01’45”, non avrà vita facile per riconfermarsi, chiamato a vedersela con la qualificata pattuglia keniana guidata da Simba Dikson Nyakundi, runner che vanta un personale di 1h00’39”. Da tenere d’occhio anche il suo connazionale Simon Kibet Loiytanyang, il marocchino Aich Youssef (1h06’26” di personale) e il ruandese dell’Orecchiella Garfagnana Jean Baptiste Simukeka, che vinse l’edizione 2018 della Garda Trentino Half Marathon con il tempo di 1h04’45”. Hanno le carte in regola per puntare alle posizioni di vertice pure l’altoatesino David Andersag (1h08’13” il suo “personal best”) e l’ungherese Horvath György (1h08’17”), giusto per citare qualche altro atteso protagonista.

Al femminile, ad oggi, a guidare la pattuglia delle favorite sono le australiane Isabelle Pickett (1h15’34” di personale) e Sarah Short (1h19’35”) e la coppia tedesca formata da Lisa Felicitas Rihm (1h18’52”) e da Chantal Buschung (1h19’00”), con un occhio di riguardo anche per la portacolori dell’Atletica Paratico Loretta Bettin, già terza a Riva del Garda nel 2019.

Ci sono anche alcune statistiche interessanti che riguardano la Garda Trentino Half Marathon. Dei 4.699 iscritti all'edizione 2023, 1.060 erano già presenti lo scorso anno e hanno dunque deciso di tornare. Le nazioni rappresentate in starting list, invece, saranno ben 59, di tutti e cinque i continenti, con Bielorossia (608 iscritti), Germania (535), Ungheria (335) e Austria (172) a guidare la fila. Gli italiani in gara saranno 2.415, contro i 2.284 stranieri, che rappresentano il 49% del totale. Dato interessante anche la nutrita partecipazione in rosa: il 44% dei partecipanti, infatti, saranno donne, mentre il gruppo più numeroso al via sarà quello della società I-Run, con 293 atleti iscritti.

Quartier generale dell'evento sarà il Casinò Municipale di Arco, sede della segreteria e dell’area expo, che verrà inaugurata venerdì 10 novembre alle 15. La 21K prenderà il via domenica 12 novembre alle 10.15 dal viale delle Palme ad Arco, dove poco prima (alle 9.30) scatterà anche la 10K.

Lo start della Run4Fun ludico motoria di 5 chilometri, invece, verrà dato alle 9 da Torbole (Casa del Dazio). L’arrivo sarà per tutte le gare a Riva del Garda, nell’accogliente spiaggia dei Sabbioni. Non mancherà il consueto spazio riservato ai baby runner con la gara Kids, che si terrà sabato 11 novembre alle 15 ad Arco.

Sempre ad Arco, gli atleti e i loro famigliari potranno addentrarsi nel “Viaggio nei profumi del Trentino”, che proporrà la degustazione di prodotti tipici, dallo strudel ai formaggi, accompagnati dal vino bianco Nosiola ed il rosso Merlot.

Chiusura strade. Il giorno domenica 12 novembre, a seguito di ordinanza del Comune di Arco, è previsto divieto di transito dalle ore 9 alle ore 10,30 in via Capitelli, via Magnolie, Piazzale Segantini e comunque fino al passaggio dell’ultimo concorrente. Inoltre il divieto di transito viene esteso, dalle ore 9 alle ore 12,15, in via Galas, via San Pietro, via della Cinta, via Paolina Caproni Maini, via Legionari Cecoslovacchi, via Segantini, via Ferrera, Piazza Marchetti e comunque fino al passaggio dell’ultimo concorrente.