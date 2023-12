La val di Sole a forti tinte oranje, Nieuwenhuis e Bakker trionfano alla tappa di coppa del mondo di ciclocross sulla neve

Foto di Giacomo Podetti

VERMIGLIO. Sono Joris Nieuwenhuis e Manon Bakker a vincere la tappa di coppa del mondo di ciclocross sulla neve della val di Sole. Una terza edizione, domenica 10 dicembre, tutta olandese quella andata in scena a Vermiglio.

Alle spalle di Nieuwenhuis c'è la conferma in seconda posizione di Vandeputte, come nel 2022, terza piazza, a sorpresa, per Joran Wyseure, belga classe 2001 della Crelan-Corendon, che al pubblico di Vermiglio ha mostrato tutto il suo entusiasmo per un career best di grande valore.

Ai piedi del podio sono arrivati, invece, due dei protagonisti più attesi. Quarto posto per Michael Vanthourenhout, il vincitore del 2022, rimasto invischiato nel gruppo nelle prime, caotiche fasi di gara, poi Eli Iserbyt, che si è confermato leader della classifica di coppa del mondo, con in scia un altro belga, Laurens Sweeck. Diciottesimo e migliore degli italiani il veneto Federico Ceolin.

Successo di prestigio per Bakker nella gara femminile, davanti a Carmen Alvarado e Pieterse per un podio tutto in tinte oranje. Quarta la sorprendente ceca Zemanova, quinta la canadese McGill. Ottimi risultati per le azzurre Corvi e Baroni, entrambe al miglior piazzamento in carriera con il sesto e settimo posto. Solo nona, e scura in volto sul traguardo, Sara Casasola, condizionata da problemi tecnici nella seconda metà di gara.

A tracciare il bilancio di questa edizione è stato Fabio Sacco. “Oltre a essere un evento unico nel panorama della Coppa del Mondo, questo appuntamento rappresenta un fil rouge fra la stagione estiva e quella invernale, attraverso le due ruote, per un territorio da vivere in sella 365 giorni l’anno", commenta il direttore dell'Azienda per il turismo Val di Sole e di Grandi Eventi Val di Sole. "Siamo molto soddisfatti e guardiamo con fiducia all’anno prossimo, quando per il quarto anno consecutivo ospiteremo sia la Coppa de Mondo di Ciclocross che quella di Mountain Bike. Siamo particolarmente orgogliosi dei feedback che riceviamo in merito alla nostra capacità organizzativa, sulla quale abbiamo ricevuto i complimenti di Flanders Classics. Quest’anno alcuni dei nomi più attesi sono mancati all’appello per motivi di calendario o di impegni diversi: l’obiettivo per l’anno prossimo sarà quello di riaverli con noi, e siamo convinti che il lavoro di concerto con Uci e Flanders Classics porterà i risultati sperati”. Il prossimo appuntamento con la grande mountain bike è in agenda dal 13 al 16 giugno con la coppa del mondo.

"La Val di Sole si riconferma una cornice spettacolare e un’apertura di pregio per la lunga stagione degli eventi invernali del Trentino", dice Francesca Gerosa, vice presidente della Provincia di Trento. "La coppa del mondo di ciclocross è una vetrina internazionale per il nostro territorio: un evento che con il suo contesto unico regala visibilità a una valle con un’esperienza straordinaria negli eventi internazionali, e anche per questo scelta da tanti visitatori, oltre che per le tante eccellenze che è in grado di offrire".

Un evento estremamente positivo. "Lo spettacolo di questa giornata conferma la validità di questo format: speriamo che il ciclocross sulla neve raggiunga anche altre esperienze e nazioni, per spingere il ciclocross verso le Olimpiadi invernali” conclude Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione ciclistica italiana. “Il movimento ciclocrossistico italiano sta crescendo bene, sulla scia dei tanti campioni che promuovono la strada della multidisciplina. Puntiamo sul futuro, ma già il presente è interessante, come conferma il risultato della diciottenne Valentina Corvi".