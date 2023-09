Non solo la squadra maschile, l'Hockey Piné impegnata anche nel femminile. Ai nastri di partenza della stagione anche quattro formazioni giovanili

BASELGA DI PINE'. Messa alle spalle la presentazione ufficiale della prima squadra, celebrata sabato scorso con uno show al palaghiaccio, dopo il quale il team allenato da Andrea Valcanover ha sfidato in amichevole il Valpellice Bulldogs B, ora arriva il momento di fare sul serio.

I gialloneri cominceranno la propria avventura sabato 23 settembre nel campionato di Ihl Division 1 sul campo della neonata Ares Aosta, team agguerrito che non fa mistero di puntare al salto di categoria. La società ha preso il posto dei Gladiators con l’obiettivo di dare vita ad un polo importante per la crescita dei giovani. Il match si disputerà dalle 19.30 nel capoluogo.

In casa HC Piné accanto alla squadra senior scalpitano ai nastri di partenza anche quattro formazioni giovanili, nelle categorie Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14. Quest’ultima gestita in collaborazione con la società Hockey Pergine Sapiens. Come coach per il settore giovanile sono stati ingaggiati per i tre team Damiano Bolech, Elisa Pavan e Luca Giacomuzzi. Un impegno importante, che comincia già con l’attività dedicata ai bambini di cinque anni.

"Oltre a puntare sulla prima squadra – spiega il nuovo presidente Andrea Varesco, insediatosi da pochi mesi - abbiamo potenziato molto il settore giovanile, investendo in allenatori. Contiamo già una quarantina di tesserati. Abbiamo messo in campo un avviamento estivo e ne attiveremo uno invernale per portare nuovi bambini dell’altopiano sul ghiaccio".

Un discorso a parte merita il settore femminile, sul quale si concentra da anni l’attenzione della società giallonera. Domenica prossima alle 10 all’Ice Rink di Piné sarà presentata la nuova Trentino Women, un team senior figlio di un progetto costruito insieme al Valdifiemme, che mette insieme le atlete dei due poli per permettere loro di prendere parte alla serie A Ihl Women.

Sforzo che si giustifica anche in ragione del fatto che le atlete trentine sono sempre più presenti nel giro delle selezioni nazionali. Ai Mondiali femminili under 18, disputati nel gennaio scorso a Fondo (Alta Val di Non), le azzurrine hanno sfiorato la promozione nel gotha mondiale dell’hockey, perdendo solo in finale con la quotata Germania ed inoltre per la prima volta la rappresentativa del Trentino ha vinto il torneo dei Comitati svoltosi il 15 e 16 aprile alla Sparkasse Arena di Bolzano e alla Wurth Arena di Egna. La Trentino Women, subito dopo la presentazione, sarà impegnata in un torneo di preparazione, affrontando prima lo Zoldo e in seguito, alle 15.30, l’Icebears Women di Dobbiaco.

Il programma della prima giornata della IHL Division I: Ares Sport - Piné, Vinschgau - Milano Devils, Cadore - Chiavenna, Gherdeina - Valpellice Bulldogs C (venerdì 29).