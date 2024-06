“Stra-emozionato: entrando allo stadio ho solo spinto al massimo”. Yeman Crippa si gode un altro oro europeo

ROMA. “Ero stra-emozionato. Vincere così. A Roma, in casa. Stra-emozionato”. Apre così la sua intervista post gara in diretta Rai Yeman Crippa (foto Fidal), fresco oro della mezza maratona ai campionati europei di atletica di Roma. Per il trentino classe '96 è arrivata un'altra medaglia in una gara gestita alla perfezione, ma che per stessa ammissione di Yeman è stata tutt'altro che facile. “Questa distanza mi piace, e sono contento di aver confermato anche in questa edizione dei campionati europei una medaglia d'oro come due anni fa a Monaco (allora fu nei 10.000 metri, ndr). Oggi però è stata davvero tosta: durante la gara non è stato facile, ero un po' nervoso e preoccupato. Sentivo un piccolo fastidio al fianco che poi è andato via col passare dei chilometri, fortunatamente”.

Poi l'accelerazione e il finale in volata: “Fino ad appena prima di entrare allo stadio ero ancora sotto pressione, poi quando ho superato il tunnel, sono entrato sulla pista dell'Olimpico, mi sono trovato più a mio agio e ho pensato solo a spingere al massimo: mi sono goduto gli ultimi duecento metri”.

L'Italia è prima nel medagliere, e nella mezza maratona ha centrato la terza “doppietta" della rassegna continentale grazie all'argento ottenuto da Pietro Riva: “I risultati di questi giorni dei nostri compagni - prosegue Yeman sorridendo - ci hanno fatto capire che dovevamo svegliarci per portare altre medaglie, e lo abbiamo fatto”.