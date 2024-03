Südtirol, tris da urlo alla Cremonese al "Druso" con le reti di Odogwu, Ciervo e Merkaj. I biancorossi sono quasi salvi e pienamente in corsa per un posto nei playoff

Contro il grande ex Stroppa e il trentino Ravanelli, il Südtirol dimostra di essere in crescita: la Cremonese era in striscia positiva da 10 turni e si sta giocando la promozione diretta con Venezia (ora secondo) e Como, ma al "Druso" ha dovuto arrendersi alla verve di un'avversaria che ora sei punti di margine sulla zona playout e uno solo di distacco dai playoff

BOLZANO. Un tris fenomenale che vale tantissimo sia in chiave salvezza che nella corsa ai playoff. Sì, perché ad otto turni dal termine della stagione il Südtirol è pienamente in corsa per partecipare alla poule promozione.

Nella 30esima giornata i biancorossi travolgono per 3 a 0 la Cremonese, sino a ieri seconda forza del torneo, grazie ad una prestazione di grande compattezza e concretezza. La classifica dice che la compagine di Valente ha sei punti di margine sulla zona playout e una sola lunghezza di ritardo dall'ottavo posto, che vale l'accesso ai playoff.

La classifica è cortissima, il calendario degli altoatesini decisamente impegnativo (basti pensare che nei prossimi tre turni Tait e compagni affronteranno nell'ordine Como, Parma e Sampdoria), ma lo stato di forma della squadra bolzanina è ottimo e, dunque, sognare non costa nulla, anche se un occhio va ancora buttato alle spalle.

Contro il grande ex Stroppa e il trentino Ravanelli, il Südtirol dimostra di essere in crescita: la Cremonese era in striscia positiva da 10 turni e si sta giocando la promozione diretta con Venezia (ora secondo) e Como, ma al "Druso" ha dovuto arrendersi alla verve di un'avversaria che sembra aver ritrovato anche Odogwu, il cui apporto potrebbe essere decisivo nel finale di stagione.

Il match sale subito di tono con la Cremonese che spinge: al 3' Coda mette a lato e, poco dopo, Falletti calcia altissimo da buona posizione. Al 7' ci prova anche Vazquez: ottima la risposta di Poluzzi. Grigiorossi vicinissimi al gol al minuto 26: Sernicola pesca Vazquez in area con l'italo - argentino che controlla e batte a rete ma il suo tiro si stampa contro la base del palo a portiere battuto. Il monologo dei lombardi è senza soluzione di continuità in questa prima fase: Zanimacchia si trova a tu per tu con Poluzzi, super nella respinta con il corpo.

Il Südtirol si difende con le unghie e con i denti e, praticamente alla prima occasione, passa in vantaggio, dimostrando gran cinismo: traversone con il contagiri da sinistra di Kurtic e gran colpo di testa di Odogwu che batte imparabilmente Jungdal.

Pronti via nella ripresa e arriva immediatamente il raddoppio della compagine altoatesina: corre il 49' quando Ciervo va in pressione sul portiere ospite dopo un rischiosissimo retropassaggio di Antov. Jundgdal controlla malissimo, l'attaccante biancorosso gli sottrae la sfera e insacca nella porta sguarnita.

La Cremonese non molla e reagisce subito con Sernicola, che cerca la porta per due volte in sessanta secondi, ma senza fortuna. Al 74' gli ospiti sono nuovamente sfortunati, quando la conclusione a botta sicura di Pickel scheggia la traversa dopo gran giocata di Zanimacchia. Il Südtirol spezza l'assedio con il neoentrato Merkaj, il cui tiro termina di poco a lato, mentre all'80' Afena-Gyan cerca di riaprire l'incontro, ma il suo diagonale non ha fortuna.

Ecco, allora, che al minuto 83 i biancorossi mandano i titoli di coda sul match: traversone dalla destra di El Kaouakibi per Merkaj, che salta anche Jungdal e insacca per il 3 a 0 finale. Nel recupero lo stesso centravanti sfiora il poker, ma sarebbe stato forse troppo.

Il Südtirol vola: bisogna guardarsi ancora le spalle, ma i playoff sono lì dietro l'angolo.

Il tabellino.

FC SÜDTIROL - CREMONESE 3-0

FC SÜDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Masiello, Scaglia, Giorgini (43’st Vinetot); Davi (46'st Cagnano), Kurtic (19’st El Kaouakibi), Arrigoni, Molina; Casiraghi, Ciervo (19’st Mallamo), Odogwu (19’st Merkaj).

A disposizione: Drago, Vinetot, Broh, Rover, Rauti, Cisco, Peeters, Lonardi.

Allenatore: Federico Valente.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Ravanelli (32’st Ciofani), Bianchetti (43’st Lochoshvili), Antov; Sernicola, Castagnetti, Falletti (17’st Tsadjout), Pickel, Zanimacchia; Coda (32’ st Afena-Gyan), Vasquez (17'st Quagliata).

A disposizione: Saro, Collocolo, Buonaiuto, Ghiglione, Della Rovere, Abrego, Majer.

Allenatore: Giovanni Stroppa

ARBITRO: Ghersini di Genova (Assistenti: Mondin di Treviso e D'Ascanio di Ancona. IV Ufficiale: Andreano di Prato).

RETI: 39'pt Odogwu (S), 4'st Ciervo (S), 38'st Merkaj (S).

NOTE: cielo sereno. Temperatura tipicamente primaverile. Campo in ottime condizioni. Spettatori 3.502, di cui 603 ospiti. Calci d'angolo 7 a 0 per la Cremonese. Recupero 1' + 4'.