Salvo dopo 500 ore lo speleologo rimasto bloccato all'interno di una grotta: "Una complessa operazione di recupero con pochi precedenti nella storia"

TRENTO. Sono stati cinque i tecnici speleologi del Servizio provinciale Trentino fra i 46 del Soccorso Alpino e Speleologico italiano impegnati per 60 ore in Turchia per recuperare lo speleologo statunitense bloccato in una grotta a 1.000 metri di profondità.

Giunti da ogni dove, (dall'Italia, Ungheria e Bulgaria ma anche da Croazia e Polonia) per salvarlo, armati di corde, torce e grande coraggio, i soccorritori sono riusciti finalmente a riportare in superficie lo speleologo americano, così come annunciato poco fa anche sui canali social.

"Alle ore 00e35 turche di martedì 11 settembre - si legge su un post condiviso sul web - dopo 500 ore all'interno della grotta e 60 ore di recupero, Mark Dickey è stato tratto in salvo".

Oltre 100 in totale i soccorritori impegnati nel complesso e delicato recupero, di cui 46 appartenenti al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnati per oltre 2 giorni nel salvataggio dell'uomo. "Una complessa operazione di recupero con pochi precedenti nella storia che ci rende orgogliosi. Un grazie ai tecnici che hanno operato instancabilmente in condizioni molto difficili".