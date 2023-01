Un orso che attraversa il centro abitato di Cunevo e i nuovi avvistamenti degli sciacalli dorati a Volano, in Val di Stava e valle dei Laghi: il report della Pat

A sinistra uno sciacallo dorato (Foto gruppo Fb. Fiemme e Fassa il ritorno del lupo) a destra una foto d’archivio di un orso

TRENTO. Nella notte del 13 dicembre è stato avvistato e ripreso un orso adulto che attraversava il centro abitato di Cunevo (frazione di Contà). Lo riferisce la Provincia nel monitoraggio mensile sui grandi carnivori. “È probabile – si legge nella nota – che si trattasse di M62, orso non nuovo a incursioni nei centri abitati, alla ricerca di pollai e altre fonti di cibo e per questo oggetto di monitoraggio particolare”. Al di là di questo episodio gli avvistamenti e gli altri indici di presenza relativi alla specie sono stati pochissimi e concentrati nella prima metà del mese. La maggior parte dei plantigradi infatti è ora in fase di ibernazione.

Con le nevicate di inizio dicembre gran parte degli animali domestici sono stati messi nelle stalle, pertanto sono state pochissime le predazioni da lupo registrate. Gli avvistamenti e gli indici di presenza sono stati invece molti, soprattutto nei fondovalle, che in inverno sono frequentati dai lupi per cacciare. In inverno gli ungulati selvatici tendono, soprattutto in presenza di neve, a frequentare versanti assolati, basse quote e zone coltivate, o per spostarsi da un gruppo montuoso all’altro (una conseguenza dei movimenti dispersivi dei giovani).

Sono pervenuti indici di presenza (avvistamenti, fototrappolaggi, piste su neve) anche relativi a nuove coppie di lupi attive in zone del Trentino occidentale dove la presenza della specie era stata finora sporadica: Paganella-Gazza, Brenta meridionale ed orientale e gruppo dell’Adamello.

Per quanto riguarda gli sciacalli dorati invece sono state registrate alcune segnalazioni da fototrappolaggio: il 16 dicembre un esemplare è stato fotografato nelle campagne di Volano, il 22 tre esemplari in Val di Stava (Tesero) e il 28 un esemplare in valle dei Laghi (Cavedine).