Incendio a Trento, nel cortile di un palazzo. Odore di bruciato in tutto il centro

E' successo in via Calepina. A lanciare l'allarme un redattore del mensile Questo Trentino. Tempestivo intervento dei permanenti di Trento. L'odore di bruciato si è rapidamente diffuso in diverse zone del centro

TRENTO. Principio d'incendio in via Calepina e pompieri subito in azione nel cortile interno dell'edificio che ospita le sedi di Questo Trentino e degli studi di avvocati De Bertolini.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 13 da un redattore del mensile QT, il quale ha sentito un odore acre di bruciato, che in brevissimo tempo si è propagato in diverse zone del centro città per l'apprensione di tante persone.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Trento che hanno raggiunto il luogo dell'incendio con un'autobotte e un altro mezzo.

I pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento e quindi hanno verificato lo stabile per controllare che non ci fossero altri eventuali focolai.

Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco sarebbero state alcune sterpaglie presenti nel cortile, arrivate a contatto probabilmente con una sigaretta spenta male.

Fortunatamente il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero e arrivassero a coinvolgere auto e moto parcheggiate poco distante, limitatissimi i danni anche all'edificio.