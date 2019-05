Camion sfonda il fianco sinistro di un'auto in immissione sulla tangenziale

TRENTO. Si è vista arrivare un autoarticolato contro, sul fianco sinistro. Un botto molto forte per uno scontro che le ha portato via specchietto, danneggiato la carrozzeria, sfondato parte della portiera e distrutto parafanghi e una ruota. Tanta paura pochi minuti fa sulla tangenziale di Trento, all'altezza del solito ponte di Ravina.

Un camion stava provenendo da sud e aveva appena attraversato il cavalcavia mentre una macchina proveniva dalla rotonda di Ravina e stava risalendo per immettersi nella tangenziale. L'auto si trovava già nella corsia di immissione quando è sopraggiunto il camion.

Qualcosa è andato storto, uno dei due mezzi ha invaso la corsia dell'altro e l'impatto è stato inevitabile. I due veicoli hanno proceduto fianco a fianco e, ovviamente, ad avere la peggio è stata l'auto. A bordo quattro persone, tutte molto spaventate per l'accaduto ma, fortunatamente, non gravemente ferite. Due occupanti hanno rifiutato il trasporto in pronto soccorso mentre per il guidatore e un altro passeggero è stato necessario il trasporto in pronto soccorso per i controlli del caso.

Distrutta la fiancata sinistra dell'auto mentre per il camion pochissime conseguenze. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.