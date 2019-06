Il tir è troppo grosso e taglia la curva, un'auto finisce sotto il rimorchio

TRENTO. Momenti di paura poco prima delle 13 sulla strada che porta a Vigolo Baselga a 200 metri circa prima dell'abitato dove, in prossimità di una curva, un camion si è scontrato con una macchina.

La zona dove è avvenuto lo scontro è conosciuta anche come “curva del palloncino rosso”. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri. Dalle prime informazioni, però, il camion avrebbe allargato la traiettoria invadendo l'altra corsia da dove stava provenendo un'altra auto. Questa è finita sotto il rimorchio e poi addosso al guard rail.

Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Baselga del Bondone e i vigili permanenti di Trento assieme ai carabinieri e ai soccorsi sanitari. Una persona da 47 anni è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Trento.

La strada è stata in un primo momento chiusa totalmente per consentire i soccorsi e successivamente a senso unico alternato per rimuovere i mezzi incidentati.