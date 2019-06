E' morto Fra Ciro, custode dell'antica biblioteca dei Francescani

L'ex parlamentare e l'ex presidente commentano le affermazioni del presidente del consiglio provinciale nel corso della serata "L'ultima chance per Chico Forti". Organizzatori e famiglia prendono le distanze. Rossi: "Ha rovinato una serata importante". Tonini: "Non ci sentiamo in alcun modo rappresentati dalle parole gravi, sbagliate e inopportune"