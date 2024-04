Lutto nel mondo dell'informazione in Trentino: è morto a 77 anni il giornalista Mauro Lando

Non solo un cronista ma anche autore di libri che sono riusciti a raccontare i cambiamenti avvenuti in Trentino nel corso degli anni

Foto Paolo Ghezzi

TRENTO. Lutto nel mondo dell'informazione in Trentino Alto Adige. Nelle scorse ore è morto a 77 anni il giornalista Mauro Lando.

Dopo la maturità classica e la laurea in Sociologia a Trento, Lando ha fatto ingresso nella redazione del giornale Alto Adige, poi diventato Trentino.

Non solo cronista con responsabilità come caposervizio della cronaca di Trento e della cronaca delle Valli ma anche autore di diversi libri sull'Autonomia e su importanti temi ed eventi che hanno contraddistinto il Trentino dimostrandosi un fondamentale narratore dei cambiamenti affrontati dal territorio nel corso degli anni.

Il sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige unitamente ad Assostampa Trento e Bolzano, Ungp, Inpgi, Casagit, si stringe attorno alla moglie Gabriella e a tutti i colleghi che gli volevano bene.

"Scompare con Mauro Lando il depositario della memoria della città di Trento", così lo ricorda il segretario regionale Rocco Cerone, con il quale aveva realizzato insieme un volume dedicato allo sviluppo urbanistico del capoluogo. Numerose le pubblicazioni che Lando aveva realizzato, dedicate sempre a Trento.

Lando era anche un collezionista di cartoline di municipi e di angeli che raccoglieva in tutti gli angoli del mondo che visitava. Oltre a far parte del collegio dei revisori dei conti del sindacato dei giornalisti per la sua proverbiale correttezza, era stato a lungo segretario del consiglio dell'Ordine dei giornalisti.