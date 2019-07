M49-Papillon lascia le sue impronte vicino al ristorante Rosalpina non lontano dal Casteller

L'emendamento è stato presentato in Consiglio provinciale dalla capogruppo della Lega, Mara Dalzocchio e uno simile anche dal consigliere Claudio Cia. Se approvate porterebbe in capo alla Provincia la decisione di scegliere il nome per il ruolo di presidente dell'Opera Universitaria. L'ex assessora Sara Ferrari: "Siamo difronte ad una codardia. Protervia e disprezzo delle istituzioni da regime totalitario". Critiche dalle associazioni universitarie